Sommerkultur
Theaterfest NÖ: fulminante Juni-Premieren
Rosenburg. Am 25. Juni feiert „Sugar – Manche mögen's heiß" Premiere: Die Bühnen-Version des Billy-Wilder-Klassikers mit Marilyn Monroe bringt Hollywood-Flair ins Theaterzelt auf der Rosenburg – gespielt wird bis 9. August.
Baden. Am 26. Juni eröffnet die Bühne Baden ihre Sommerarena mit Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler" – Liebeswirren, Wiener Charme und unvergessliche Melodien unter neuer künstlerischer Leitung von Andreas Gergen.
Schwechat. Am 27. Juni laden die Nestroy Spiele Schwechat zur Premiere von „Mein Freund" im Schlosshof der Rothmühle – Gesellschaftssatire voller Sprachwitz, treffender Blicke auf menschliche Schwächen und falsche Freundschaften.
Infos und Tickets gibt es unter sommernachtskomoedie.at, buehnebaden.at, nestroy.at.
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