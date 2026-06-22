Theaterfest NÖ: fulminante Juni-Premieren

Hollywood, Operette und Nestroy – das Theaterfest Niederösterreich legt einen fulminanten Juni-Endspurt hin.

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Rosenburg. Am 25. Juni feiert „Sugar – Manche mögen's heiß" Premiere: Die Bühnen-Version des Billy-Wilder-Klassikers mit Marilyn Monroe bringt Hollywood-Flair ins Theaterzelt auf der Rosenburg – gespielt wird bis 9. August.

Baden. Am 26. Juni eröffnet die Bühne Baden ihre Sommerarena mit Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler" – Liebeswirren, Wiener Charme und unvergessliche Melodien unter neuer künstlerischer Leitung von Andreas Gergen.

Schwechat. Am 27. Juni laden die Nestroy Spiele Schwechat zur Premiere von „Mein Freund" im Schlosshof der Rothmühle – Gesellschaftssatire voller Sprachwitz, treffender Blicke auf menschliche Schwächen und falsche Freundschaften.

Infos und Tickets gibt es unter sommernachtskomoedie.at, buehnebaden.at, nestroy.at.