"Vergessener Pool" sorgt für Wasser-Wahnsinn

Manchmal braucht es keinen Rohrbruch, um eine Gemeinde in helle Aufregung zu versetzen – ein vergesslicher Poolbesitzer reicht völlig aus!

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In Rabenstein im Pielachtal (Bezirk St. Pölten-Land) rätselte man tagelang, warum sich der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet Tradigist mehr als verdoppelt hatte. Ein Rohrbruch im Leitungsnetz wurde bereits vermutet, die Gemeinde warnte vorsorglich zum Wassersparen. Die Auflösung des Rätsels hätte kurioser kaum sein können.

Der Übeltäter: ein überlaufender Swimmingpool

Denn während halb Niederösterreich wegen Rekordhitze und historischer Trockenheit jeden Tropfen zählt, befüllte ein Zweitwohnsitzer in aller Seelenruhe seinen Pool – und vergaß schlicht, den Wasserhahn wieder zuzudrehen. Das Ergebnis: Das Becken lief stundenlang über, ohne dass es jemand bemerkte. Ein Wasserstandssensor, der automatisch gestoppt hätte, fehlte dem Pool komplett.

Bürgermeister außer sich: "Das ist einfach ein Wahnsinn"

Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) konnte über die Aktion so gar nicht lachen: "Das ist einfach ein Wahnsinn", ärgerte er sich im NÖN-Gespräch. "Überall muss Wasser gespart werden und dann macht jemand so etwas. Das geht einfach gar nicht." Ausgerechnet jetzt, wo die Quellschüttung wegen der anhaltenden Trockenheit ohnehin zurückgeht, sorgte ein vergessener Wasserhahn für kollektives Kopfschütteln in der ganzen Gemeinde.

Der Übeltäter war ein Pool

Die Trinkwasserversorgung in Rabenstein sei zwar weiterhin gesichert, betont Wittmann. Trotzdem appelliert er eindringlich an alle: "Besonders Pool-Befüllen, Autowaschen oder breitflächiges Gartengießen ohne eigenen Brunnen ist aktuell wirklich nicht notwendig." Blumen und Gemüse gießen sei aber selbstverständlich weiterhin erlaubt.

Wasserverschwendung mitten in der Dürre

Eine vergessene Poolleitung reichte, um eine ganze Gemeinde in Alarmbereitschaft zu versetzen – ein Lehrstück in Sachen Wasserverschwendung, das man sich mitten in der schlimmsten Trockenheit des Jahres eigentlich nicht leisten kann.