Renaturierung
Alter March-Arm erwacht wieder zum Leben
Das Projekt wird gemeinsam mit der Slowakei umgesetzt. In den vergangenen Monaten wurden große Mengen Sediment bewegt und in den Fluss eingebracht. Auf beiden Seiten der Grenze wurden ehemalige Mäander wieder geöffnet.
Mehr Platz für Tiere und Pflanzen
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) spricht von "wertvollen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen", die durch die Renaturierung entstehen. Auch Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sieht Vorteile: "Das hilft Fischen und anderen Tier- und Pflanzenarten und kann auch bei Hochwasser die Pegel senken."
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900 Meter längerer Flusslauf
Durch die Maßnahmen wird der Lauf der March um rund 900 Meter verlängert. Ufer werden abgesenkt, der Fluss soll wieder stärker mit den Auwäldern verbunden werden. Dadurch verbessert sich der Wasserrückhalt in der Landschaft.
Für die Renaturierung in den Gemeinden Hohenau, Ringelsdorf-Niederabsdorf und Drösing stehen bis 2027 insgesamt 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, die March wieder naturnäher und widerstandsfähiger zu machen.
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