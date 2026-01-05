Die Wiener Würstelstände von Mike Lanner bieten im Jänner 2026 - von findigen "Gourmet-Gurus" Veganuary genannten Monat - ausschließlich vegane Speisen an– etwa eine Currywurst aus Seitan.

Was wäre Wienerischer als der Würstelstand? - und ausgerechnet der muss jetzt vegan werden, fragen Staunende. Denn die beiden Standorte von Mike Lanner in der Pfeilgasse (Josefstadt) und bei der U4-Station Spittelau (Döbling) werden im Rahmen des "Veganuary" komplett vegan.

Fleischlose Alternative am Würstelstand

© Falstaff

Ein veganes Angebot gab es freilich von Anfang an: "Wir waren 2019 der erste Würstelstand, der auch ein veganes Angebot hatte", so Lanner im Gespräch mit Falstaff. Er erinnert sich, dass sie anfangs für diese Entscheidung belächelt wurden, mittlerweile sei es Usus, dass es eine fleischfreie Alternative am Würstelstand gibt.

Der Gastro-Revoluzzer

Wegen der Teilnahme am Veganuary, in Kooperation mit dem Verein gegen Tierfabriken (VGT), werden während des Jänners an Lanners Ständen keine tierischen Produkte angeboten. Sein erster Berührungspunkt mit veganer Ernährung war, so erinnert sich der Gastro-Revoluzzer, das Tierwohl, doch steht aktuell für ihn der Umweltschutz im Fokus, denn der "Klimawandel ist das Thema unserer Zeit".

Einen Monat lang gibt’s jetzt also nur pflanzliche Alternativen – darunter Currywurst aus Seitan und ein "Southern Style Backhendl" aus Austernpilzen in veganer Buttermilch, dazu Zitrus-Mayo und eingelegte Zitronen. Auch Hotdogs, Bosna und hausgemachte Soßen sind im Jänner vegan – Bio inklusive.

Zeit für ein Comeback?

Der letzte rein vegane Würstelstand in Wien schloss tatsächlich im Jahr 2024. Vielleicht ist Lanners Vorstoß somit der erste Schritt für ein Comeback? – ganz ohne Fleisch.

Erstmal Party!

Und wie vom Gastro-Revoluzzer Lanner gewohnt, gibt es erstmals Party: Die Kick-off-Party in der Spittelau steigt am Freitag, 9. Jänner, ab 18:00 Uhr - mit Schmankerln & Musik. "Chicken & Waffles" hingegen ist das Motto in der Pfeilgasse. Am Samstag, 10. Jänner, geht es ab 12:00 Uhr los.