Großheuriger Pfaffstätten: 70. Fest eröffnet!

Seit Donnerstag hat der 70. Großheurige Pfaffstätten in der Stiftgasse wieder Saison. Eröffnet wurde das traditionsreiche Fest von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

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Mikl-Leitner betonte: "Der Pfaffstättner Großheurige ist ein Fest des Weines, der Tradition und der Gemeinschaft."Sie lobte die heimischen Winzer, die den Wein mit handwerklichem Können zum Exportschlager machen: "Hinter jeder Flasche Wein stecken Leidenschaft, Fleiß und ein großes Herz für die Heimat – und das schmeckt man auch."

Zudem hob sie hervor, dass die Idee des Großheurigen Vorbild für viele andere Gemeinden war und eine solche Veranstaltung nur durch den starken Zusammenhalt der Region möglich ist.

"Nur im Miteinander"

Bürgermeister Christoph Kainz (ÖVP) unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit dieses Zusammenhalts: "Nur im Miteinander werden kleine Dinge groß." Er erinnerte an die Anfänge des Festes im Jahr 1954 als Weinkost auf dem Hauptplatz und dankte allen Unterstützern. Stephan Noll, Bürgermeister der Partnergemeinde Alzenau-Hörstein, bestätigte den weitreichenden Einfluss und nannte das Fest einen Exportschlager, ohne den es den eigenen Hörsteiner Herbst nicht gäbe: "Heute starten wir mit dem 70. Großheurigen Pfaffstätten, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Hörsteiner Herbst und 55 Jahre Städtepartnerschaft."

Abgerundet wurde die von Weinbauvereinsobmann Wolfgang Breyer moderierte Eröffnung durch Grußworte der Weinköniginnen Marie und Amanda sowie Musik der Trachtenkapelle.