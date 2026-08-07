Illegale Müllentsorgung in Linz: Heuer schon 583 Fälle

Allein in dieser Woche gab es in Linz 28 Anzeigen wegen illegaler Müllentsorgung. Müllsündern drohen Strafen bis zu 8.500 Euro.

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Linz. Der Linzer Ordnungsdienst geht seit Jahresbeginn verstärkt gegen illegale Müllablagerungen im Stadtgebiet vor. Insgesamt wurden bislang 583 Fälle registriert. Bei einer aktuellen Schwerpunktaktion im Linzer Süden kontrollierten die Einsatzkräfte vor allem das Umfeld von Altkleidercontainern. Allein in dieser Woche wurden dabei 28 Anzeigen erstattet.

Es drohen Strafen bis zu 8.500 Euro

Die Verstöße reichten von weggeworfenen Zigaretten über einen Griller bis zu Polstermöbeln. Eine Person versuchte zudem, Sperrmüll in einer angrenzenden Grünfläche zu entsorgen. Bei einer gezielten Observation beobachteten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes außerdem eine Person, die einen metallenen Bräter nicht ordnungsgemäß entsorgte, sondern in einer nahegelegenen Grünanlage abstellte. Die Einsatzkräfte hielten den Verursacher unmittelbar nach der Tat an und stellten seine Identität fest. Bei illegaler Müllentsorgung drohen Strafen von bis zu 8.500 Euro.

Viele Beschwerden aus der Bevölkerung

Anlass für die verstärkten Kontrollen sind auch zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung. In den vergangenen Wochen wurde vor allem in sozialen Medien vermehrt auf verschmutzte Containerstandplätze hingewiesen. Einige dieser Flächen würden zunehmend als illegale Ablageplätze für unterschiedlichste Abfälle genutzt.

Als Reaktion darauf hat der Ordnungsdienst seine Präsenz an bekannten Hotspots erhöht und führt dort gezielte Überwachungen durch. Sicherheitsstadtrat Michael Raml sieht in den Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Sauberkeit und zum Schutz des Stadtbildes. Die Schwerpunktaktionen sollen deshalb auch künftig an verschiedenen Standorten in Linz fortgesetzt werden. Für die ordnungsgemäße Entsorgung stehen in Linz auch kostenlose Möglichkeiten zur Verfügung.