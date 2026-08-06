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Donauufer wird jetzt komplett umgestaltet

Visualisierung eines modernen Donauufers mit Sitzstufen, Bäumen, Menschen und Schwänen am Wasser.
© Architekturkollektiv G.U.T./KK
Drei neue Bereiche sollen entstehen, am 19. Oktober könnte der Baustart bereits erfolgen.
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Die Stadt Linz gestaltet die Uferkante am Urfahraner Donauufer neu und schafft damit zusätzliche Aufenthaltsbereiche für die Bevölkerung. Der Stadtsenat hat das Projekt beschlossen. Die Bauarbeiten beginnen nach dem Herbstmarkt am 19. Oktober und sollen bis zum Frühjahrsmarkt 2027 abgeschlossen sein.

Drei neue Bereiche entstehen

Im Mittelpunkt der Umgestaltung stehen drei neue Bereiche: Sitzstufen mit direktem Zugang zur Donau, eine Aussichtsplattform sowie ein geschützter Ruhebereich. Die Sitzstufen bieten Platz zum Verweilen, für Begegnungen oder kleinere Veranstaltungen. Die Plattform eröffnet neue Ausblicke auf die Donau, während der Ruhebereich als Rückzugsort dienen soll. Farbige Markierungen verbinden die einzelnen Bereiche und erleichtern die Orientierung.

Visualisierung des Donauufers mit Promenade, Bäumen, Bootsanlegern und mehreren Schiffen am Wasser.
Visualisierung des Donauufers mit Promenade, Bäumen, Bootsanlegern und mehreren Schiffen am Wasser. © Architekturkollektiv G.U.T./KK

Darüber hinaus werden zusätzliche Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen, Fahrradständer und besser nutzbare Zugänge zu den Schiffsanlegestellen geschaffen. Der bestehende Blocksteinwurf am Ufer bleibt ebenso erhalten wie der Treppelweg, der Fahrradstreifen, die Anlegestellen und die Einrichtungen zur Befestigung von Schiffen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Begrünung des Areals. Insgesamt werden 13 großkronige Bäume gepflanzt, darunter Platanen, Grauerlen und Silberweiden. Sie sollen künftig mehr Schatten spenden und das Donauufer attraktiver machen. Die ausgewählten Baumarten haben sich laut Stadt bereits am Donauufer bewährt und eignen sich besonders für den unmittelbaren Uferbereich.

Menschen spazieren auf einer modernen Uferpromenade an der Donau bei Sonnenuntergang.
Menschen spazieren auf einer modernen Uferpromenade an der Donau bei Sonnenuntergang. © Architekturkollektiv G.U.T./KK

Die Stadt kündigte außerdem an, die bestehenden Bäume während der Bauarbeiten besonders zu schützen. Vor Baubeginn werden die Wurzelbereiche genau festgelegt, damit Fundamente und andere Bauteile ohne Schäden an den Bäumen errichtet werden können.

Die Neugestaltung gilt als erster Schritt zur weiteren Aufwertung des Jahrmarktgeländes. Langfristig soll das Donauufer ganzjährig besser nutzbar werden und sowohl den Anrainern als auch den Besuchern des Urfahrmarktes mehr Aufenthaltsqualität bieten.

Visualisierung des Donauufers mit Bäumen, Sitzbänken, Spaziergängern und Kajaks auf dem Wasser.
Visualisierung des Donauufers mit Bäumen, Sitzbänken, Spaziergängern und Kajaks auf dem Wasser. © Architekturkollektiv G.U.T./KK

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