Darum wurde Salah mit Nummer 61 präsentiert

Superstar Mohamed Salah ist bei Trabzonspor gelandet, schon am Flug dahin kursierten Bilder von ihm im Trikot und der Nummer 61. Aber wieso eigentlich?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist sicher der Knaller-Transfer der Türkei seit der Ankunft von Victor Osimhen bei Galatasaray 2024. Trabzonspor zog den ablösefreien Salah an Land.

Der 34-Jährige casht in der Stadt am Schwarzen Meer wohl 17 Millionen Euro im Jahr, Topwert in der Süper Lig, sein Kontrakt läuft über zwei Jahre.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Aktuell kursieren Gerüchte, der Ägypter wird mit der Nummer zehn auflaufen (wie für das Nationalteam, bei Liverpool trug er die 11), doch bei den ersten Bildern trug er die 61 und unterzeichnete auch Trikots mit dieser Nummer darauf.

Große Bedeutung in der Region

Diese hat nämlich eine besondere Bedeutung. Allerdings nicht für Salah selbst, sondern den Verein.

Die 61 steht nämlich für die Nummer der Provinz, in der sich die Stadt Trabzon befindet. Damit ist sie auch das Kennzeichen bei Autos, zum Beispiel.

Weil sich die Region sehr mit dieser Nummer verbunden fühlt, wird bei Heimspielen in der 61. Minute auch gejubelt.

"Ich weiß nicht, ob ich schon einmal so viele Fans am Flughafen gesehen habe. Es ist ein großartiges Gefühl und zeigt, wie viel Liebe sie mir entgegenbringen", sagte Salah bei seiner Ankunft.

Mit dem Vorjahres-Dritten kickt der "Egyptian King" diese Saison in der Europa League, Titel sind aber das ausgesprochene Ziel vom Verein und ihrem Star.