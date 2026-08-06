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Nicht seine Nummer

Darum wurde Salah mit Nummer 61 präsentiert

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Mohamed Salah winkt Fans inmitten einer jubelnden Menschenmenge in Istanbul zu.
© IMAGO/Anadolu Agency
Superstar Mohamed Salah ist bei Trabzonspor gelandet, schon am Flug dahin kursierten Bilder von ihm im Trikot und der Nummer 61. Aber wieso eigentlich?
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Es ist sicher der Knaller-Transfer der Türkei seit der Ankunft von Victor Osimhen bei Galatasaray 2024. Trabzonspor zog den ablösefreien Salah an Land.

Der 34-Jährige casht in der Stadt am Schwarzen Meer wohl 17 Millionen Euro im Jahr, Topwert in der Süper Lig, sein Kontrakt läuft über zwei Jahre.

Aktuell kursieren Gerüchte, der Ägypter wird mit der Nummer zehn auflaufen (wie für das Nationalteam, bei Liverpool trug er die 11), doch bei den ersten Bildern trug er die 61 und unterzeichnete auch Trikots mit dieser Nummer darauf.

Große Bedeutung in der Region

Diese hat nämlich eine besondere Bedeutung. Allerdings nicht für Salah selbst, sondern den Verein.

Die 61 steht nämlich für die Nummer der Provinz, in der sich die Stadt Trabzon befindet. Damit ist sie auch das Kennzeichen bei Autos, zum Beispiel.

Weil sich die Region sehr mit dieser Nummer verbunden fühlt, wird bei Heimspielen in der 61. Minute auch gejubelt.

"Ich weiß nicht, ob ich schon einmal so viele Fans am Flughafen gesehen habe. Es ist ein großartiges Gefühl und zeigt, wie viel Liebe sie mir entgegenbringen", sagte Salah bei seiner Ankunft.

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Mit dem Vorjahres-Dritten kickt der "Egyptian King" diese Saison in der Europa League, Titel sind aber das ausgesprochene Ziel vom Verein und ihrem Star.

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