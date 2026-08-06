Rennen unterbrochen! Wieder Horror-Crash bei Polen-Rundfahrt

Die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt wurde von einem heftigen Massensturz überschattet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alle Jahre wieder ist die Polen-Rundfahrt von einem heftigen Sturz überschattet. Etwa 40 Kilometer vor dem Ziel musste das Peloton angehalten werden und das Rennen wurde unterbrochen.

In den Sturz war unter anderem Superstar Joao Almeida und fünf seiner UAE-Kollegen involviert. Auch Wilco Keldermann ging zu Boden. Aus rot-weiß-roter Sicht ist Patrick Gamper aus dem Team Jayco AlUla am Start.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Rennen konnte mittlerweile fortgesetzt werden. Auslöser des Sturzes soll UAE-Fahrer Rui Oliveira gewesen sein. Sein Teamkapitän Almeida konnte aufgrund seiner Verletzungen beim anschließenden Anstieg nicht mithalten und verlor viel Zeit.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Traurige Crash-Historie

Immer wieder gibt es schreckliche Unfälle bei der World-Tour-Rundfahrt. Im Vorjahr wurde Filippo Baroncini nach einem Sturz in Polen ins künstliche Koma versetzt, 2021 wurde die Karriere von Sprinter Fabio Jakobsen nach einem Duell mit Dylan Groenewegen beinahe beendet.

So schlimm dürfte der Crash auf der heutigen 4. Etappe nicht sein. Dennoch ist das medizinische Personal erst dabei die betroffenen Fahrer zu behandeln.