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Massensturz

Rennen unterbrochen! Wieder Horror-Crash bei Polen-Rundfahrt

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Rennradfahrer mit zerrissenem Trikot und Schürfwunden steht mit anderen Fahrern nach einem Sturz.
© Getty Images
Die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt wurde von einem heftigen Massensturz überschattet.
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Alle Jahre wieder ist die Polen-Rundfahrt von einem heftigen Sturz überschattet. Etwa 40 Kilometer vor dem Ziel musste das Peloton angehalten werden und das Rennen wurde unterbrochen.

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In den Sturz war unter anderem Superstar Joao Almeida und fünf seiner UAE-Kollegen involviert. Auch Wilco Keldermann ging zu Boden. Aus rot-weiß-roter Sicht ist Patrick Gamper aus dem Team Jayco AlUla am Start.

Das Rennen konnte mittlerweile fortgesetzt werden. Auslöser des Sturzes soll UAE-Fahrer Rui Oliveira gewesen sein. Sein Teamkapitän Almeida konnte aufgrund seiner Verletzungen beim anschließenden Anstieg nicht mithalten und verlor viel Zeit. 

Traurige Crash-Historie

Immer wieder gibt es schreckliche Unfälle bei der World-Tour-Rundfahrt. Im Vorjahr wurde Filippo Baroncini nach einem Sturz in Polen ins künstliche Koma versetzt, 2021 wurde die Karriere von Sprinter Fabio Jakobsen nach einem Duell mit Dylan Groenewegen beinahe beendet.

So schlimm dürfte der Crash auf der heutigen 4. Etappe nicht sein. Dennoch ist das medizinische Personal erst dabei die betroffenen Fahrer zu behandeln.

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