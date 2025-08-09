Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Filippo Baroncini
© Getty Images

Polen-Radrundfahrt

Rad-Star nach schweren Sturz im künstlichen Koma

09.08.25, 19:50
Teilen

Der Italiener Filippo Baroncini ist nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Radrundfahrt in ein künstliches Koma versetzt worden. 

Der UAE-Teamkollege von Tadej Pogacar und Tour-of-Austria-Starter hat bei dem Sturz am Mittwoch mehrere Gesichts- und Schlüsselbeinfrakturen erlitten. Er soll nun für eine Operation nach Italien geflogen werden. Dafür wurde Baroncini, der außer Lebensgefahr sein soll und zunächst bei Bewusstsein war, ins künstliche Koma versetzt.

Auf der dritten Etappe war gut 22 Kilometer vor dem Ziel eine kleine Gruppe gestürzt. Daraufhin neutralisierte die Jury das Rennen für 15 Minuten. Neben dem 24-jährigen Baroncini waren unter anderem auch der polnische Routinier Rafal Majka und der Italiener Antonio Tiberi gestürzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden