Rad-Star nach schweren Sturz im künstlichen Koma

Der Italiener Filippo Baroncini ist nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Radrundfahrt in ein künstliches Koma versetzt worden.
Der UAE-Teamkollege von Tadej Pogacar und Tour-of-Austria-Starter hat bei dem Sturz am Mittwoch mehrere Gesichts- und Schlüsselbeinfrakturen erlitten. Er soll nun für eine Operation nach Italien geflogen werden. Dafür wurde Baroncini, der außer Lebensgefahr sein soll und zunächst bei Bewusstsein war, ins künstliche Koma versetzt.
Auf der dritten Etappe war gut 22 Kilometer vor dem Ziel eine kleine Gruppe gestürzt. Daraufhin neutralisierte die Jury das Rennen für 15 Minuten. Neben dem 24-jährigen Baroncini waren unter anderem auch der polnische Routinier Rafal Majka und der Italiener Antonio Tiberi gestürzt.