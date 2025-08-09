1:0-Heimsieg gegen Ried: Altach mit perfektem Saisonstart

Der SCR Altach ist mit zwei Siegen in die Fußball-Bundesliga gestartet und zumindest bis Sonntag Tabellenführer.

Die Vorarlberger setzten sich am Samstag in einer Hitzeschlacht im eigenen Stadion gegen die SV Ried mit 1:0 (0:0) durch. Patrick Greil entschied die intensiv geführte Partie ohne spielerische Highlights mit seinem Treffer in der 65. Minute. Von Ried war offensiv nicht viel zu sehen.

Beide Trainer ließen ihre jeweilige Startelf bis auf eine Position gegenüber der Vorwoche konstant. Bei den Riedern musste Martin Rasner auf die Bank, bei Altach fehlte der angeschlagene Lukas Jäger. Nicht mehr im Kader der Altacher war Lukas Fridrikas. Der 27-Jährige verhandelt laut Sky-Informationen mit anderen Vereinen und dürfte Vorarlberg bald verlassen, sofern es zu einer Einigung kommt.

Erste Hälfte ohne Tore

Die Anfangsphase verlief hektisch, mit vielen Ballverlusten, intensiven Zweikämpfen und daher auch Unterbrechungen. Die erste nennenswerte Offensivaktion erfreute die Besucher und Besucherinnen des Schnabelholz in der 20. Minute, als Mohamed Ouedraogo plötzlich über die linke Seite freien Raum vorfand. Schlecht fiel jedoch sein Pass in die Mitte aus, zwei Altacher waren umsonst mitgelaufen.

Die Hausherren übernahmen von da an die Kontrolle, waren dynamischer und hatten mehr Ballsicherheit. Beim Abschluss von Greil (34.) musste Ried-Torhüter Andreas Leitner eingreifen, genauso bei zwei Distanzschüssen von Vesel Demaku.

Auch nach dem Seitenwechsel diktierte Altach das Geschehen. Die zweite Hälfte begann praktisch mit einem über das Tor fliegenden Diawara-Kopfball (47.), auch ein Schuss von Mike Bähre (59.) war um einige Zentimeter zu hoch. Beim Volley-Kracher von Benedikt Zech war in der 63. Minute wieder Leitner zur Stelle. Dann aber war es soweit mit dem verdienten Führungstreffer: Nach Mustapha-Flanke traf Österreich-Rückkehrer Greil per Direktabnahme gegen die Laufrichtung des Rieder Schlussmanns. Dank Mark Grosse (86.) und Nikki Havenaar (90.) verzeichnete auch Ried noch zwei Chancen, doch Altach-Goalie Dejan Stojanovic bewahrte die Null.