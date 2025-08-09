Alles zu oe24VIP
FC Bayern Coman Kimmich
© Getty

Nach Diaz-Deal

Verkaufskandidat: Erstes Saudi-Angebot für Bayern-Star

09.08.25, 18:55
Der FC Bayern München hat einige Einkäufe in diesem Sommer getätigt. Um weiter neue Spieler zu holen, braucht der Rekordmeister derzeit Verkäufe. Für einen Verkaufskandidaten hat jetzt Al-Nassr ein Angebot abgegeben. 

Nach dem Kauf von Luis Diaz herrscht beim FC Bayern München derzeit ein Überangebot an Flügelspielern. Ein Verkaufskandidat ist der Franzose Kingsley Coman. Jetzt gibt es den ersten richtigen Interessenten.

Al-Nassr hat schon im vergangenen Sommer versucht, Coman in die Wüste zu locken. Damals konnte kein Deal ausgehandelt werden. Der Saudi-Klub will dieses Mal noch tiefer in die Tasche greifen.

Unterschiedliche Berichte

Die ersten Berichte liegen etwas auseinander. Der Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass den Münchnern das erste Angebot auf dem Tisch liege. Laut "Sky" befindet sich Al-Nassr erst in der Vorbereitungsphase. In Kürze sollte ein 30 Millionen Euro schweres Angebot beim Rekordmeister eingehen.

Coman würde ein Wechsel in die Wüste extremst lohnen. Dort sollte er einen Vertrag bis 2028 unterschreiben und würde 20 bis 25 Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Bei Bayern liegt sein Gehalt bei rund neun Millionen Euro netto pro Saison. Der Franzose hat bisher einem Wechsel noch nicht zugestimmt.

