  6. Sturm Graz
Sturm-Stürmer macht den Abflug: Wechsel nach Frankreich
Sturm-Stürmer macht den Abflug: Wechsel nach Frankreich

09.08.25, 17:51
Sturm Graz verlieh Angreifer Camara nach Nantes.

Fußball-Meister Sturm Graz hat Stürmer Amady Camara nach Frankreich verliehen.

Mit Kaufoption

Der 20-jährige Malier wechselte mit einer Kaufoption zum FC Nantes in die Ligue 1. Camara kam im Sommer 2023 aus seiner Heimat nach Graz und überzeugte im Probetraining. Sein Talent ließ er dann - auch wegen einer längeren Krankheit - nur teilweise aufblitzen. In 51 Einsätzen für Sturms erste Mannschaft gelangen ihm drei Tore.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
