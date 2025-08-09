Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.950 aktien up +7.77% Andritz AG 62.50 aktien up +0.73% BAWAG Group AG 111.30 aktien up +1.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.42% CPI Europe AG 18.580 aktien up +1.53% DO & CO Aktiengesellschaft 201.50 aktien equal +0% EVN AG 23.900 aktien down -0.62% Erste Group Bank AG 85.85 aktien up +1.48% Lenzing AG 28.300 aktien up +3.47% Mayr-Melnhof Karton AG 76.70 aktien up +1.19% OMV AG 45.900 aktien up +0.97% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien down -4.88% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.000 aktien up +5.63% SBO AG 29.300 aktien up +1.21% Telekom Austria AG 9.230 aktien up +0.87% UNIQA Insurance Group AG 12.720 aktien down -0.63% VERBUND AG Kat. A 64.45 aktien down -1.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.100 aktien down -1.57% Wienerberger AG 32.740 aktien up +4.27% voestalpine AG 26.820 aktien up +4.52%
  1. oe24.at
  2. Business
Bräunerhof
© Wikipedia/Gugerell

Neue Besitzer

Übernahme: Wiener Kult-Café gerettet

09.08.25, 15:49
Teilen

Das Wiener Traditions-Café Bräunerhof steht vor einer Neuübernahme. Zwei Top-Wirte haben den Zuschlag erhalten.

Wien. Nach der Insolvenz des traditionsreichen Café Bräunerhof in der Wiener Innenstadt steht nun die Neuübernahme fest: Die Gastronomen Mario Plachutta (Plachutta-Restaurants, Gasthaus zur Oper) und Peter Friese (betreibt u.a. das Lokal Schwarze Kameel) erhielten den Zuschlag. Das 14-köpfige Personal soll vollständig übernommen werden, wie "Standard" berichtet. Dem Bericht zufolge wollen Plachutta und Friese den denkmalgeschützten Charme des Lokals bewahren. Der Kaufpreis liegt demnach bei "mehr als 700.000 und weniger als eine Million Euro". 

Der Bräunerhof, einst Stammlokal von Literaten wie Thomas Bernhard sowie Schauspielern wie Oskar Werner und Helmut Qualtinger, geriet Mitte Juli in Schieflage. Ausstehende Mieten über drei Monate und ungeordnete Buchhaltung sollen zur Zahlungsunfähigkeit geführt haben.

Das Café ist eines von rund 2.000 Wiener Cafés, wovon etwa 300 als klassische Kaffeehäuser gelten. Viele werden familiengeführt. Der Bräunerhof reiht sich in eine wachsende Liste traditionsreicher Betriebe ein, die neue Besitzer suchen. Die Wirtschaftskammer betreibt dafür eine Online-Nachfolgebörse, um Gastronomiebetrieben eine Übergabe zu erleichtern. Der Einstieg von Plachutta und Friese soll am Montag offiziell bekannt gegeben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden