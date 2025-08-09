Alles zu oe24VIP
Schon nächste Woche: Familien bekommen jetzt 120 Euro pro Kind

Kein Antrag nötig

Schon nächste Woche: Familien bekommen jetzt 120 Euro pro Kind

09.08.25, 10:18
Ab Freitag erhalten Familien in Österreich automatisch über 120 Euro pro Kind im schulpflichtigen Alter. 

Im August wird in Österreich erneut das Schulstartgeld gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt. Heuer beträgt der Betrag pro Kind zwischen sechs und 15 Jahren aufgrund der Valorisierung 121,40 Euro. Der Anspruch besteht automatisch für alle Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird. Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich – die Auszahlung erfolgt direkt mit der Familienbeihilfe.

Von der Unterstützung profitieren österreichweit rund 900.000 schulpflichtige Kinder. Das Schulstartgeld ist nicht mit der Aktion „Schulstartklar!“ zu verwechseln, bei der einkommensschwächere Familien zusätzlich 150 Euro in Form von Gutscheinen erhalten. Die dafür notwendigen Informationsschreiben werden derzeit versendet.

Finanzspritze

Seit Juli wird die Familienbeihilfe monatlich spätestens bis zum 8. eines Monats überwiesen, um Familien mehr Planungssicherheit zu geben. Fällt der Termin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich die Auszahlung entsprechend.

Die Familienbeihilfe wird zwölfmal pro Jahr an Eltern oder Familien ausbezahlt, deren Kinder die Voraussetzungen erfüllen. Höhe und Auszahlungstermine können auf Finanz.at mit dem Familienbeihilfe-Rechner ermittelt und nachgelesen werden.

