1. Bilanz
Transfers: 100-Mio-Deals & heiße Gerüchte
Ein Blick auf die aktuellen Top-Transfers von Transfermarkt zeigt, dass vor allem die Premier League erneut die Muskeln spielen lässt:
Englische Dominanz: Der FC Chelsea sicherte sich Morgan Rogers für die Rekordsumme von rund 138 Millionen Euro sowie Abwehrmann Maxence Lacroix (ca. 60,7 Mio. Euro). Manchester City schlug bei Elliot Anderson (135 Mio. Euro) zu, während Tottenham Hotspur Sandro Tonali (108 Mio. Euro) und Mateus Fernandes (99 Mio. Euro) verpflichtete.
Bayern: 100 Mio. für zwei Jungstars
Aktivität bei Bayern, Barça und Real: Der FC Barcelona holte Anthony Gordon für 80 Millionen Euro. Der FC Bayern München verstärkte sich mit Ismael Saibari und Nathaniel Brown (jeweils 50 Mio. Euro), während Marc Cucurella für 55 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.
Gerüchteküche: Welche Mega-Deals stehen bevor?
Real Madrids 100-Millionen-Plan B: Nach dem gescheiterten Wechsel von Michael Olise steht Real Madrid kurz vor der Verpflichtung des 19-jährigen Ivorers Yan Diomande von RB Leipzig. Die Königlichen bieten über 100 Millionen Euro.
Poker um Vinícius Jr. und Ferran Torres: Der FC Arsenal buhlt um Real-Superstar Vinícius Jr. – der Deal wackelt jedoch an der Ablöseforderung von rund 170 Millionen Euro. Gleichzeitig verhandeln PSG und der FC Barcelona über Ferran Torres (ca. 60 Mio. Euro).
Liverpool sucht den Salah-Nachfolger: Als Ersatz für Mohamed Salah arbeitet der FC Liverpool an einer Verpflichtung von PSGs Bradley Barcola für rund 100 Millionen Pfund.
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