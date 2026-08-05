Transfers: 100-Mio-Deals & heiße Gerüchte

Das Sommer-Transferfenster hat in den Top-Ligen noch bis 1. September geöffnet.

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Ein Blick auf die aktuellen Top-Transfers von Transfermarkt zeigt, dass vor allem die Premier League erneut die Muskeln spielen lässt:

Englische Dominanz: Der FC Chelsea sicherte sich Morgan Rogers für die Rekordsumme von rund 138 Millionen Euro sowie Abwehrmann Maxence Lacroix (ca. 60,7 Mio. Euro). Manchester City schlug bei Elliot Anderson (135 Mio. Euro) zu, während Tottenham Hotspur Sandro Tonali (108 Mio. Euro) und Mateus Fernandes (99 Mio. Euro) verpflichtete.

Morocco's midfielder #11 Ismael Saibari and forward #10 Brahim Diaz walk on the pitch ahead of the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) © APA/AFP/FRANCK FIFE

Bayern: 100 Mio. für zwei Jungstars

Aktivität bei Bayern, Barça und Real: Der FC Barcelona holte Anthony Gordon für 80 Millionen Euro. Der FC Bayern München verstärkte sich mit Ismael Saibari und Nathaniel Brown (jeweils 50 Mio. Euro), während Marc Cucurella für 55 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Gerüchteküche: Welche Mega-Deals stehen bevor?

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 11: Yan Diomande of RB Leipzig and Konrad Laimer of FC Bayern München compete for the ball during the DFB Cup Quarter Final match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on February 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images) © Getty Images

Real Madrids 100-Millionen-Plan B: Nach dem gescheiterten Wechsel von Michael Olise steht Real Madrid kurz vor der Verpflichtung des 19-jährigen Ivorers Yan Diomande von RB Leipzig. Die Königlichen bieten über 100 Millionen Euro.

Poker um Vinícius Jr. und Ferran Torres: Der FC Arsenal buhlt um Real-Superstar Vinícius Jr. – der Deal wackelt jedoch an der Ablöseforderung von rund 170 Millionen Euro. Gleichzeitig verhandeln PSG und der FC Barcelona über Ferran Torres (ca. 60 Mio. Euro).

Liverpool sucht den Salah-Nachfolger: Als Ersatz für Mohamed Salah arbeitet der FC Liverpool an einer Verpflichtung von PSGs Bradley Barcola für rund 100 Millionen Pfund.