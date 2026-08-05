TV- und Hooligan-Schock für die Austria

Das Conference-League-Spiel gegen Beitar Jerusalem sorgt auch neben dem Platz für viel Wirbel.

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Während die Konkurrenz am Donnerstag zur besten Sendezeit im Free-TV zu sehen ist, schauen Fans von Austria Wien durch die Röhre. Das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League zwischen Beitar Jerusalem und den Veilchen (Anpfiff um 19:30 Uhr) wird nach aktuellem Stand von keinem österreichischen TV-Sender oder Streaming-Anbieter live übertragen.

ORF1 zeigt Rapid

TV-Situation im Überblick: Ein extrem bitterer Nachgeschmack für die Anhänger des FAK – vor allem beim Blick auf das restliche Europacup-Programm des Tages:

Paide vs. SK Rapid 18 Uhr live auf ORF 1 (Conference-League-Quali)

RB Salzburg vs. Pafos FC 19 Uhr live auf ServusTV (Europa-League-Quali)

Beitar Jerusalem vs. Austria Wien 19.30 Uhr Keine TV- oder Stream-Übertragung (Conference-League-Quali)

Gewaltbereite Beitar-Fans

Aufgrund der anhaltenden Sicherheitslage in Israel findet das Match nicht im Teddy-Stadion von Jerusalem statt. Als neutraler Spielort dient das Stadionul Ilie Oană im rumänischen Ploiești.

Die Begegnung gilt ungeachtet des neutralen Spielorts als absolutes Risikospiel. Teile der Fanszene von Beitar Jerusalem stehen seit Jahren wegen extremer Gewaltbereitschaft und rechtsextremer Hetze in der Kritik.

Besonders die radikale Ultra-Gruppierung "La Familia" sorgt regelmäßig durch schwere Ausschreitungen und physische Übergriffe für Schlagzeilen – zuletzt wurden beim Qualifikationsspiel gegen Larnaca Gastfans im Umfeld des Stadions attackiert.