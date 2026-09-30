2027 sollen mehr Unabhängige Listen zur Wahl stehen

ULIS vernetzt unabhängige Bürgerlisten in ganz Oberösterreich und unterstützt all jene, die mit dem Gedanken spielen in die Politik zu gehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Wir glauben fest an unabhängige Politik in den Gemeinden", so Albert Sprung von der 'Liste FÜR Vorchdorf', der 2021 mit 44,75% fast zum Bürgermeister gewählt wurde. “Dort - in unserem unmittelbaren Lebensumfeld - engagieren wir uns ohne Anweisungen von oben oder Abhängigkeiten von irgendwelchen Vorfeldorganisationen. Dieses unabhängige Engagement an der Basis wollen wir stärken und andere Gruppen und Bürgerinitiativen ermutigen, den Sprung zu wagen und 2027 anzutreten."

Bürgerlisten in allen Bezirken

Seit 2015 sind Bürgerlisten in allen 15 OÖ-Bezirken vertreten, seit 2021 erstmals in der Landeshauptstadt Linz und damit in einer von drei Statutarstädten.

ULIS ist ein 2023 gegründetes Netzwerk aus 21 unabhängigen Listen in Oberösterreich. Regelmäßige Treffen, Bildungstage und Gastvorträge helfen dabei, in der täglichen politischen Arbeit besser zu werden.



"Beim regelmäßigen Austausch unter ULIS poppen immer wieder dieselben Themen auf: Machtmissbrauch, unnötige Bodenversiegelung, schlechte Kinderbetreuung, viel zu viele kleine Gemeinden, die kein Geld mehr haben und die Leistungen nicht mehr erbringen können", so Sprung aus eigener Erfahrung. "Im letzten Jahr dieser Periode werden wir daher noch mehr gemeinsam agieren. Denn auf Gemeindeebene gibt es riesige Probleme."

Bildungstag für Polit-Einsteiger

Am Samstag, 24. Oktober findet ein Bildungstag in Vorchdorf (Bez. Gmunden) statt. "Neugierige aus ganz Oberösterreich sind eingeladen, andere erfolgreiche Listen aus OÖ kennenzulernen und gemeinsam denken wir dann darüber nach, ob ein Antritt in der eigenen Gemeinde sinnvoll ist und wie das am besten gelingen kann", so Sprung.