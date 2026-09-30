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Pink Ribbon Monat

Ars Electronica Center leuchtet in pink

Ars Electronica Center
© AEC
Es ist alarmierend, dass vor allem weibliche Krebspatienten immer mehr Gefahr laufen, durch die Krebserkrankung an die Armutsgrenze oder in Armut zu geraten.
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Zum Auftakt des Brustkrebsmonats Oktober erstrahlt die Fassade des Ars Electronica Centers am Donnerstag, 1. Oktober, in Pink. Die Beleuchtung steht im Zeichen der Pink-Ribbon-Initiative: Sie erinnert an die Bedeutung der Früherkennung und zeigt Solidarität mit Erkrankten und ihren Angehörigen.

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Solidaritätsbekundung

"Das Ars Electronica Center ist eines der sichtbarsten Gebäude unserer Stadt. Wenn es pink leuchtet, soll seine Botschaft viele Menschen erreichen: Brustkrebs darf kein Tabuthema sein. Wer über Früherkennung spricht, kann andere ermutigen, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Zugleich zeigen wir den betroffenen Frauen und ihren Familien, dass sie nicht allein sind", sagt Beiratsvorsitzende der Ars Electronica und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

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