Energie AG: Leonhard Schitter wiederbestellt

Leonhard Schitter hat in der ZIB klargestellt, Österreich brauche in den nächsten 15 Jahren so viel Stromproduktion zusätzlich, wie das Land in den vergangenen 140 Jahren aufgebaut hat, seit das erste Kraftwerk ans Netz ging.

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In der Aufsichtsratssitzung der Energie AG Oberösterreich vom 29. September 2026 wurde Leonhard Schitter als CEO bestätigt und in dieser Funktion für weitere fünf Jahre wiederbestellt.

4 Mrd. Euro bis 2035 investieren

Seit seinem Amtsantritt im Jänner 2023 hat der 55-Jährige gemeinsam mit den Mitarbeiter der Energie AG eine umfassende strategische Neuausrichtung eingeleitet und umgesetzt. Mit der Strategie LOOP wurde ein klarer Kurs festgelegt: Die Energie AG investiert bis 2035 vier Milliarden Euro in erneuerbare Erzeugung, Netze und Speicher, um die Versorgungssicherheit weiter zu stärken, unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden und langfristig zu stabilen und leistbaren Energiepreisen in Oberösterreich beizutragen.

Seit 2023 wurde der Strompreis fünfmal und der Gaspreis viermal gesenkt. Mit Hofer Grünstrom wurde zudem eine günstige Zweitmarke österreichweit etabliert. Neue digitale Angebote sowie der Ausbau von Lösungen rund um E-Mobilität, Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpen ergänzen die Weiterentwicklung des Unternehmens.