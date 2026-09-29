Umfahrung Pupping-Karling freigegeben

Insgesamt wurden im Zuge des Projekts sieben neue Brückenobjekte errichtet. Eine besondere Herausforderung stellten dabei die Querungen der Aschach und ihrer Nebenarme sowie der Bahnstrecke Haiding Aschach dar.

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Mit der Verkehrsfreigabe der Umfahrung Pupping–Karling wurde am Dienstag eines der bedeutendsten Straßenbauprojekte im Eferdinger Land seiner Bestimmung übergeben. Rund 48 Millionen Euro wurden in eine moderne und leistungsfähige Verkehrsverbindung im Raum Eferding, Pupping und Hartkirchen investiert. Die neue Trasse umfasst rund 4,6 Kilometer Hauptstraßen sowie rund zwei Kilometer Nebenwege und schafft eine neue Verkehrsführung für die B130 Nibelungen Straße und die B131 Aschacher Straße sowie im Bereich der L1216 Oed-in-Bergen Straße.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ): "Gemeinsam mit der bereits bestehenden Umfahrung Eferding entsteht eine durchgängige Verkehrsverbindung, die Mobilität, Verkehrssicherheit und Lebensqualität miteinander verbindet."

Sieben Brücken

"Die Umfahrung Pupping–Karling war in technischer und organisatorischer Hinsicht ein äußerst anspruchsvolles Straßenbauprojekt. Sieben neue Brückenbauwerke, komplexe Unterführungen der Bahnstrecke und zahlreiche wasserbauliche sowie ökologische Maßnahmen mussten aufeinander abgestimmt werden. Dass diese neue Verkehrsachse heute ihrer Bestimmung übergeben werden kann, ist das Ergebnis sorgfältiger Planung und der engagierten Zusammenarbeit aller Beteiligten. Damit wurde eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur geschaffen, die der Region langfristig dienen wird", erklärt Martin Pöcheim, Direktor Straßenbau und Verkehr.