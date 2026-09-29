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Erste Preise bekannt

Skifahren wird um rund 3 Prozent teurer

© Hinterstoder
Wie viel verlangt wird, hängt  beim Dynamic Pricing von Buchungszeitpunkt, Nachfrage und sogar der Wetterprognose ab.
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Je früher die Buchung, desto günstiger ist in der Regel das Skiticket: Die ersten Dynamic Preise für die Wintersaison in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) sind online. Eine Tageskarte am ersten geplanten Skitag, Samstag, 28. November, war Dienstagmittag im Online-Shop um 46,50 Euro erhältlich. Zwei Tage später, am Montag, kann man, wenn man bereits jetzt bucht, um 44,50 Euro auf die Piste. Es gibt keine offiziellen Höchstpreise für die Hauptsaison, eine Preissteigerung ist jedoch fix.

Helmut Holzinger, Sprecher der Seilbahnunternehmen in Oberösterreich, argumentiert die Drei-Prozent-Steigerung im Vergleich zur vorigen Saison gegenüber dem ORF: "Weil wir sehr viel investieren. Investitionen in die Qualität. Wenn ich nur an die Wurzeralm denke: ein neuer Speichersee um drei Millionen Euro. Das heißt, auch diese Investitionen müssen wir verdienen."

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Tipp für Vielfahrer: Bis 31. Oktober kostet die Sunny Card, die in Hinterstoder, Hochficht, Wuzeralm, Hochkössen, Großglockner/Heiligenblut, Hochkar, Ötscher und in der Alpin Arena Schnals gültig ist, 594 statt 743 Euro.

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