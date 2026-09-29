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Für drei Stunden

Dürre-Auswirkung: Zwettel drehte Wasser ab

Zwettel an der Rodl
© Wikipedia
Laut einem Facebook-Eintrag sollten die Wasserspeicher wieder gefüllt werden.
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In Zwettl an der Rodl (Bezl Urfahr-Umgebung) ist in der Nacht auf Montag für drei Stunden das Wasser abgedreht worden. Die Aktion wurde per Facebook angekündigt: "Liebe Bevölkerung, heute Nacht wird von 22:00 bis 01:00 Uhr das Wasser abgeschaltet um zu prüfen, ob die Speicher wieder gefüllt werden. Bitte schalten Sie Geräte, die Wasser benötigen vorsorglich ab, um Beschädigungen zu vermeiden!"

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Auch wenn jetzt die Hitze vorbei ist: Laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich werden die Grundwasserstände an vielen Messstellen weiterhin als niedrig oder sehr niedrig eingestuft. Auch mehrere Seen liegen unter den üblichen Pegelständen.

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