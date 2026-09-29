Dürre-Auswirkung: Zwettel drehte Wasser ab

Laut einem Facebook-Eintrag sollten die Wasserspeicher wieder gefüllt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Zwettl an der Rodl (Bezl Urfahr-Umgebung) ist in der Nacht auf Montag für drei Stunden das Wasser abgedreht worden. Die Aktion wurde per Facebook angekündigt: "Liebe Bevölkerung, heute Nacht wird von 22:00 bis 01:00 Uhr das Wasser abgeschaltet um zu prüfen, ob die Speicher wieder gefüllt werden. Bitte schalten Sie Geräte, die Wasser benötigen vorsorglich ab, um Beschädigungen zu vermeiden!"

Auch wenn jetzt die Hitze vorbei ist: Laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich werden die Grundwasserstände an vielen Messstellen weiterhin als niedrig oder sehr niedrig eingestuft. Auch mehrere Seen liegen unter den üblichen Pegelständen.