Kleiner Kater vor Polizeiinspektion ausgesetzt

Das Team des Tierschutzhofs Pfotenhilfe sucht nach dem Halter und bittet um Hinweise.

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OÖ. Wie herzlos kann man sein? Ein bislang Unbekannter setzte einen erst vier Monate alten Kater in einer kleinen Transportbox vor der Polizeiinspektion Mauerkirchen im Bezirk Braunau aus und machte sich aus dem Staub. Polizisten fanden den Kleinen und verständigten daraufhin sofort die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe.

Von Flöhen und Parasiten befallen

Bei der Untersuchung auf dem Tierschutzhof stellte sich heraus, dass der Kater von zahlreichen Flöhen und weiteren Parasiten befallen war. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler gab dem Kleinen einen passenden Namen: "Inspektor Leo".

Das Tier wurde in dieser winzigen Box vor der Polizeiinspektion Mauerkirchen abgestellt. © Pfotenhilfe

Die Tierschutzorganisation veröffentlichte nun Fotos des auffällig gezeichneten kleinen weiß-schwarzen Katers. Wer das Tier erkennt oder Hinweise auf dessen bisherige Halter geben kann, soll sich bei der Pfotenhilfe melden. "Es drohen hier Geldstrafen von bis zu 7.500 Euro und unsere Kosten samt Tierarzt müssen natürlich auch ersetzt werden", so Pfotenhilfe-Chefin Stadler.

Inspektor Leo wird nun geimpft, entwurmt und gechippt und wird nach Ablauf der einmonatigen Fundfrist zur Adoption freigegeben. "Wenn er alt genug ist, muss er natürlich auch gesetzeskonform kastriert werden, um die Katzenflut einzudämmen", so die Tierschutzorganisation.