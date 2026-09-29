Großeinsatz in Wien: Feuer im Triiiple Tower

Großeinsatz am Dienstagmorgen in Wien-Landstraße: Im Triiiple Tower ist auf einem Balkon im 26. Stock ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Höhe des Gebäudes wurde automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst.

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Gegen 6.45 Uhr rückte die Wiener Feuerwehr zu dem Hochhauskomplex aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits deutlich sichtbares Feuer an einem der Türme zu erkennen. Der Brand hatte sich auf einem Balkon im 26. Stock entwickelt.

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Feuer rasch unter Kontrolle

Die Feuerwehr brachte eine Löschleitung zum Einsatzort und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen. Insgesamt standen 16 Fahrzeuge und 65 Feuerwehrleute im Einsatz.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Ob durch den Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar.

Triiiple Towers © Privat

Die Triiiple Towers gehören mit ihren rund 100 Metern Höhe zu den markanten Hochhäusern entlang des Donaukanals. Gerade bei Bränden in großer Höhe stellt die Feuerwehr derartige Einsätze vor besondere Herausforderungen – entsprechend werden bei solchen Notfällen umfangreiche Kräfte mobilisiert.