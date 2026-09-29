Leck in Supermarkt - Bahnhof evakuiert

Der Innsbrucker Hauptbahnhof musste am Dienstag gegen 8.00 Uhr aus Sicherheitsgründen kurzzeitig evakuiert werden.

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Tirol. Anfänglich stand um 8 Uhr in der Früh - also zur Hauptreise- und Pendler-Zeit - der Verdacht auf einen Gasaustritt im Raum. Wie sich aber letztlich herausstellte, handelte es sich um einen Kühlmittelaustritt in einem Lebensmittelgeschäft , sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Ein Feuerwehreinsatz war in einer großen Supermarkt-Filiale Gange, es bestand aber keine Gefahr.

Laut Medienberichten wurde offenbar eine Kühlmittelleitung angebohrt. Aktuell laufen dort Bauarbeiten. Indes war laut ÖBB auch der Zugverkehr beeinträchtigt. Es kam zu einige Verspätungen. Fahrgäste müssen mit einer Verzögerung von rund 30 Minuten rechnen.