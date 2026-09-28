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Innsbruck

Acht Verletzte bei Einsturz von Baugerüst

Autofahrer von Laserstrahl geblendet
© APA
Acht Verletzte hat am späten Montagnachmittag der Einsturz eines rund drei Meter hohen Baugerüsts in der Anton-Melzer-Straße in Innsbruck gefordert.
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Drei Personen wurden mittelschwer, fünf leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache sowie zum Hergang waren noch im Gange.

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