Innsbruck
Acht Verletzte bei Einsturz von Baugerüst
Drei Personen wurden mittelschwer, fünf leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache sowie zum Hergang waren noch im Gange.
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Die Egger-Lienz-Straße in der Tiroler Landeshauptstadt musste für die Dauer des Einsatzes für rund eine Stunde lang aus Fahrtrichtung Osten total gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über die Andreas-Hofer-Straße umgeleitet.
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