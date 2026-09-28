Acht Verletzte bei Einsturz von Baugerüst

Acht Verletzte hat am späten Montagnachmittag der Einsturz eines rund drei Meter hohen Baugerüsts in der Anton-Melzer-Straße in Innsbruck gefordert.

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Drei Personen wurden mittelschwer, fünf leicht verletzt, berichtete die Polizei. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache sowie zum Hergang waren noch im Gange.

Die Egger-Lienz-Straße in der Tiroler Landeshauptstadt musste für die Dauer des Einsatzes für rund eine Stunde lang aus Fahrtrichtung Osten total gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über die Andreas-Hofer-Straße umgeleitet.