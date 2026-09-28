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Zugverspätungen

Bomben-Drohung stoppte Züge Richtung Wien

ÖBB
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Eine Bombendrohung per Mail führte zu Zugverspätungen auf der Südbahnstrecke.
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Mürzzuschlag/Wien. Eine anonyme Bombendrohung gegen die Südbahnstrecke der ÖBB hat am Montagvormittag zu Ausfällen und Verspätungen von Zügen zwischen der Steiermark und Wien geführt. Die "sehr unkonkrete" Drohung war in der Nacht als Mail an etliche Empfänger geschickt worden, so ein Sprecher des Innenministeriums zur APA. Die ÖBB informierten, dass es auf der Südstrecke zwischen Wien-Meidling und Mürzzuschlag sowie auf der Pottendorfer Linie vereinzelt noch zu Folgeverspätungen kommen könne.

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Man sei auf Bahnhöfen präsent gewesen, und im Hintergrund liefen die Ermittlungen. Streckensperrungen habe es nicht gegeben. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste sei eingeschaltet worden. Laut einem Sprecher des Innenministeriums handle es sich um das gleiche Muster wie bei den Maildrohungen mit Bombenanschlägen gegen Schulen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hatte.

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