Unterschätzte Gefahr: Die Avocado-Hand wird immer häufiger

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Avocados sind gesund und schmecken. Doch die Zubereitung hat eine schmerzhafte Schattenseite. In den Notaufnahmen häufen sich seit Jahren die Fälle der sogenannten "Avocado-Hand".

Wer eine Avocado entkernen möchte, greift oft intuitiv zur falschen Technik: Die Fruchthälfte liegt in der hohlen Hand, während die andere Hand mit einem scharfen Messer auf den glitschigen Kern im Inneren einhackt. Rutscht die Klinge ab oder gleitet sie zu leicht durch das weiche Fruchtfleisch, landet das Messer unweigerlich in der Handfläche oder den Fingern. Genau dieses Verletzungsbild wird von Ärzten mittlerweile als "Avocado-Hand" bezeichnet.

Sehnen und Nerven in Gefahr

Was zunächst wie ein gewöhnlicher kleiner Küchenunfall klingt, endet oft auf dem OP-Tisch. Plastische Chirurgen und Handchirurgen warnen regelmäßig vor dem Phänomen. Da beim Entkernen oft mit Schwung gearbeitet wird, dringen die Klingen tief in das Gewebe ein.

Die Handfläche ist ein komplexes Geflecht aus empfindlichen Strukturen. Trifft das Messer ungünstig, werden nicht selten wichtige Beuge- und Strecksehnen oder Nerven durchtrennt. Die Folgen sind gravierend: Ohne eine schnelle operative Behandlung drohen dauerhafte Taubheitsgefühle oder der Verlust der Beweglichkeit in den Fingern.

Warum passiert der Unfall so oft?

Das Risiko bei der Avocado liegt in ihrer Beschaffenheit. Die äußere Schale ist oft ledrig und zäh, weshalb beim Schneiden Druck ausgeübt wird. Das Fruchtfleisch im Inneren ist hingegen weich wie Butter – das Messer gleitet plötzlich ohne Widerstand hindurch. Der Kern wiederum ist extrem hart und rutschig, was das Hineinschlagen der Klinge zu einem unkalkulierbaren Risiko macht.

Damit der gesunde Snack nicht im Krankenhaus endet, raten Experten zu einer Anpassung der Schneidetechnik. Mit diesen einfachen Regeln bleibt die Hand sicher:

Niemals in der Hand schneiden: Die Avocado gehört beim Aufschneiden immer auf ein stabiles Schneidebrett – und nicht in die hohle Hand.

Die Avocado gehört beim Aufschneiden immer auf ein stabiles Schneidebrett – und nicht in die hohle Hand. Den Löffel-Trick nutzen: Statt mit dem Messer auf den Kern einzuhacken, lässt sich dieser meist ganz einfach mit einem Esslöffel aus der Frucht hebeln.

Statt mit dem Messer auf den Kern einzuhacken, lässt sich dieser meist ganz einfach mit einem Esslöffel aus der Frucht hebeln. Handtuch als Schutz: Wer unbedingt die Messer-Methode für den Kern anwenden möchte, sollte die Avocado-Hälfte zumindest mit einem dicken Küchentuch greifen. Das Handtuch fängt die Klinge ab, falls sie abrutscht.

Wer unbedingt die Messer-Methode für den Kern anwenden möchte, sollte die Avocado-Hälfte zumindest mit einem dicken Küchentuch greifen. Das Handtuch fängt die Klinge ab, falls sie abrutscht. Das Fruchtfleisch ritzen: Um das Innere in Würfel zu schneiden, ziehen Sie die Klinge sanft durch die auf dem Brett liegende Hälfte, bis Sie die Schale spüren, ohne sie zu durchtrennen. Anschließend lässt sich das Fruchtfleisch mit dem Löffel herausheben.

Die "Avocado-Hand" ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine kleine Unachtsamkeit im Alltag große gesundheitliche Folgen haben kann. Wer seine Schneidegewohnheiten anpasst und das Messer beim Entkernen lieber gegen den Löffel tauscht, kann seine Guacamole völlig gefahrlos genießen.