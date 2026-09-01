XXL-Avocado erobert Wien

Der Online-Supermarkt Gurkerl bringt eine echte Rarität nach Wien: Ab sofort ist die "Avozilla" – die weltgrößte Avocado-Sorte – für kurze Zeit erhältlich.

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Die sogenannte "Avozilla" macht ihrem Namen alle Ehre. Die aus Südafrika stammende XXL-Frucht bringt zwischen 850 und 1.000 Gramm auf die Waage und ist damit gleich viermal so groß wie eine herkömmliche Avocado. Trotz ihrer Größe handelt es sich aber nicht um ein gentechnisch verändertes "Monster", sondern um eine natürliche Kreuzung zweier Avocado-Arten.

Mit ihrer kräftig grünen Schale hebt sich die Avozilla auch optisch von den hier bekannten Sorten ab - selbst noch in reifem Zustand. Geliefert wird sie noch unreif und braucht etwa drei Tage, bis sie zum Verzehr geeignet ist. Danach können sich die Käufer auf ein besonders cremiges und geschmacksintensives Fruchtfleisch freuen. Für Guacamole, Salate oder mehrere Avocado-Toasts reicht in der Regel eine einzige Frucht.

In Österreich war die Avozilla bislang kaum erhältlich. Nachdem die Riesen-Avocado international bereits für Aufsehen gesorgt und zuletzt in Südafrika einen regelrechten Hype ausgelöst hat, kommt sie nun erstmals für kurze Zeit in den Großraum Wien. Der Preis pro Stück ist bei Gurkerl mit 6,99 Euro veranschlagt.