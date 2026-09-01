Second Chance Deal Days: AirPods 4 für unter 100 Euro

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Apple-Kopfhörer für weniger als 100 Euro? Bei den Amazon Second Chance Deal Days können Sie sich die AirPods 4 aktuell für nur 98,16 Euro sichern. Damit rutscht eines der beliebtesten Apple-Gadgets unter die magische 100-Euro-Marke – interessant für alle, die schon länger mit neuen AirPods liebäugeln.

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Kopfhörer gehören mittlerweile zu den Dingen, die wir morgens fast automatisch einstecken. Auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang, im Zug, beim Sport oder einfach für ein bisschen Musik zwischendurch – klein müssen sie sein, unkompliziert funktionieren und möglichst lange durchhalten.

Wer ohnehin im Apple-Kosmos unterwegs ist, landet dabei schnell bei den AirPods. Im Rahmen der Amazon Second Chance Deal Days gibt es jetzt eine Gelegenheit, bei der insbesondere der Preis neugierig macht.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

AirPods 4 aktuell für nur 98,16 Euro

Die Apple AirPods 4 werden bei Amazon derzeit für 98,16 Euro angeboten. Damit bleiben die kabellosen Kopfhörer knapp unter 100 Euro.

Gerade wenn Sie Ihre alten Kopfhörer ersetzen möchten oder schon länger über den Einstieg bei den AirPods nachdenken, ist das eine interessante Preisregion. Schließlich bekommt man hier nicht irgendein älteres Modell, sondern die AirPods 4 mit Apples H2 Chip und USB-C-Ladecase.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

Klein im Ohr, ziemlich viel Technik drin

Im Alltag sollen die AirPods vor allem eines sein: unkompliziert. Case öffnen, einsetzen und loshören. Besonders komfortabel ist das natürlich für Nutzerinnen und Nutzer, die bereits ein iPhone oder andere Apple-Geräte verwenden.

Für ein räumlicheres Klangerlebnis verfügen die AirPods 4 über personalisiertes 3D Audio. Das kann gerade bei Musik, Filmen und Serien für ein intensiveres Hörerlebnis sorgen.

Praktisch für unterwegs ist außerdem der Schutz vor Schweiß und Wasser. Damit eignen sich die Kopfhörer nicht nur für den Arbeitsweg, sondern beispielsweise auch für Spaziergänge oder das Training.

Zusammen mit dem USB-C-Ladecase sind laut Hersteller bis zu 30 Stunden Wiedergabe möglich; Apple gibt für die AirPods 4 selbst bis zu fünf Stunden Wiedergabe mit einer Ladung an.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

Genau solche Deals machen die Second Chance Deal Days interessant

Nicht immer muss es das allerneueste Smartphone oder das teuerste Kopfhörermodell sein. Gerade bei Technik lohnt es sich, auf Aktionen zu warten und Preise zu vergleichen.

Und 98,16 Euro für AirPods 4 dürfte bei vielen genau diese Grenze treffen, bei der aus "Vielleicht irgendwann" ziemlich schnell "Jetzt schaue ich mir das einmal genauer an" wird.

Vor allem als Ergänzung zum iPhone sind die kleinen Kopfhörer praktisch: Musik hören, telefonieren, Podcasts starten oder unterwegs Videos ansehen – und danach verschwinden sie wieder im kompakten Ladecase.

AirPods 4 unter 100 Euro: Ein Deal für Apple-Fans

Wer schon länger neue kabellose Kopfhörer sucht und gerne bei Apple bleiben möchte, sollte sich das aktuelle Angebot während der Second Chance Deal Days ansehen. Mit 98,16 Euro liegen die AirPods 4 knapp unter der 100-Euro-Marke und bringen trotzdem aktuelle Funktionen wie den H2 Chip, personalisiertes 3D Audio und USB-C mit.

Kurz gesagt: ein kleines Technik-Upgrade, das Sie wahrscheinlich jeden Tag benutzen werden – und aktuell müssen Sie dafür nicht einmal 100 Euro ausgeben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.