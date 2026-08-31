Wellness für zu Hause: Dieser Whirlpool ist jetzt 800 Euro günstiger

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Wenn die Abende kühler werden, gibt es kaum etwas Schöneres als warmes Wasser, sprudelnde Massagedüsen und ein bisschen Ruhe. Mit dem BRAST Whirlpool MSpa Denver holen Sie sich dieses Wellness-Gefühl direkt nach Hause – und passend zum Herbst ist das Modell bei Amazon aktuell satte 36 Prozent günstiger.

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Sommer vorbei, Whirlpool einpacken? Bei diesem Modell muss das nicht unbedingt sein. Der BRAST MSpa Denver ist laut Anbieter für den ganzjährigen Einsatz konzipiert und soll sich sowohl indoor als auch outdoor nutzen lassen.

Gerade im Herbst klingt das ziemlich verlockend: Während draußen die Temperaturen sinken, sitzen Sie im warmen Wasser und lassen den Tag einfach hinter sich.

BRAST Whirlpool MSpa Denver mit Fester Außenwand © BRAST

BRAST Whirlpool: Platz für bis zu sechs Personen

Mit einem Durchmesser von 182 Zentimetern und einer Höhe von 70 Zentimetern bietet der Whirlpool laut Produktbeschreibung Platz für bis zu sechs Personen. Damit eignet er sich nicht nur für entspannte Abende zu zweit, sondern auch für eine kleine Wellnessrunde mit Freunden oder Familie.

Für den Spa-Effekt sorgen 130 Massagedüsen. Statt einfach nur im warmen Wasser zu sitzen, können Sie sich also ordentlich durchblubbern lassen.

Ein weiterer Hingucker ist die integrierte LED-Beleuchtung mit 20 Farben. Gerade am Abend dürfte sie für die passende Atmosphäre sorgen – Licht dimmen, Lieblingsfarbe auswählen und aus Terrasse oder Garten wird zumindest für ein paar Stunden der persönliche Wellnessbereich.

Das Spannende für den Herbst: Er soll winterfest sein

BRAST Whirlpool MSpa Denver mit Fester Außenwand © BRAST

Während viele Pools spätestens nach dem Sommer verschwinden, wird der MSpa Denver ausdrücklich für einen ganzjährigen Einsatz beworben. Laut Anbieter ist das Modell winterfest.

Die feste Außenwand unterscheidet ihn zudem optisch von klassischen aufblasbaren Whirlpools und verleiht dem Modell einen deutlich massiveren Look.

Damit könnte der Whirlpool gerade für alle interessant sein, die nicht nur an heißen Sommertagen planschen möchten, sondern ihren Spa-Bereich auch in der kühleren Jahreszeit nutzen wollen.

800 Euro Ersparnis: Amazon reduziert den Whirlpool um 36 Prozent

Der größte Hingucker ist momentan allerdings der Preis. Bei Amazon kostet der BRAST Whirlpool MSpa Denver aktuell 1.399 Euro. Als UVP werden 2.199 Euro angegeben.

Das bedeutet eine Ersparnis von stolzen 800 Euro beziehungsweise 36 Prozent.

Amazon kennzeichnet den Preis derzeit als befristetes Angebot. Wer ohnehin mit einem Whirlpool für Terrasse, Garten oder einen geeigneten Indoor-Bereich liebäugelt, bekommt das Modell damit aktuell deutlich unter der angegebenen UVP.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

für bis zu 6 Personen

Maße: Ø 182 × 70 cm

130 Massagedüsen

LED-Beleuchtung mit 20 Farben

feste Außenwand

laut Anbieter winterfest und ganzjährig nutzbar

für Indoor- und Outdoor-Einsatz beworben

36 Prozent Rabatt

satte 800 Euro Ersparnis

BRAST Whirlpool MSpa Denver mit Fester Außenwand © BRAST

Der Herbst kann kommen

Warme Getränke, kuschelige Decken und Serienabende gehören zum Herbst dazu. Aber im eigenen Whirlpool zu sitzen, während die Luft draußen bereits richtig frisch wird? Das hebt den gemütlichen Herbstabend noch einmal auf ein anderes Level.

Mit 130 Massagedüsen, Platz für bis zu sechs Personen und stimmungsvoller LED-Beleuchtung bringt der BRAST MSpa Denver einige Features mit, die das Zuhause zum kleinen Spa machen sollen. Und mit aktuell 800 Euro Preisnachlass ist der Deal zumindest einen genaueren Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.