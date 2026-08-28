Braun NEVO im Angebot: Premium-Rasierer jetzt 43 Prozent günstiger

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Ein Elektrorasierer für mehr als 700 Euro? Das klingt zunächst nach einer Ansage. Beim Braun NEVO handelt es sich allerdings auch nicht um einen gewöhnlichen Rasierer für die schnelle Morgenroutine. Das Premium-Modell kombiniert elektrische Rasur mit einem integrierten Pflegesystem und richtet sich damit an Männer, die aus der täglichen Rasur ein komplettes Grooming-Ritual machen möchten. Bei Amazon ist das Set aktuell kräftig reduziert: 453,77 Euro statt 796,63 Euro. Zum Zeitpunkt des Angebots werden nur noch zwei Exemplare als verfügbar angezeigt.

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Rasieren, Gesicht abwaschen, Pflege auftragen – für viele Männer läuft die morgendliche Routine jeden Tag ziemlich ähnlich ab. Braun möchte mit dem NEVO11005C mehrere Schritte näher zusammenbringen.

Das Ergebnis ist ein Elektrorasierer, der sich klar im Premiumsegment positioniert. Schon der regulär angegebene Vergleichspreis macht deutlich: Hier geht es nicht darum, mit möglichst wenig Technik möglichst günstig Bartstoppeln zu entfernen.

Umso interessanter ist der aktuelle Preis. Amazon verlangt derzeit 453,77 Euro statt 796,63 Euro. Das entspricht einem Nachlass von 43 Prozent – rechnerisch sparen Sie stolze 342,86 Euro.

Braun NEVO Rasierer Herren Elektrisch, NEVO11005C, Silber © Braun

Was macht den Braun NEVO so besonders?

Der Braun NEVO soll Rasur und Hautpflege miteinander verbinden. Herzstück des Rasierers ist die sogenannte AeroTouch-Technologie.

Braun beschreibt das System als eine Technologie, die für eine gründliche Rasur entwickelt wurde und dabei gleichzeitig auf Hautkomfort setzt. Gerade Männer, deren Haut nach häufigem Rasieren schnell empfindlich reagiert, dürften bei einem Premium-Rasierer schließlich nicht nur auf das Ergebnis achten.

Denn eine möglichst glatte Haut ist wenig wert, wenn sie sich danach unangenehm gereizt anfühlt.

Der NEVO soll genau hier ansetzen und aus dem klassischen Elektrorasierer ein umfangreicheres Pflegegerät machen.

Braun NEVO Rasierer Herren Elektrisch, NEVO11005C, Silber © Braun

Rasieren und pflegen statt einfach nur Bartstoppeln entfernen

Der vielleicht interessanteste Unterschied zu vielen klassischen Elektrorasierern ist das mitgelieferte Pflegesystem.

Damit geht der NEVO einen anderen Weg als Geräte, bei denen sich praktisch alles um Motor, Scherkopf und Akkulaufzeit dreht. Braun verbindet die Rasur stärker mit der anschließenden beziehungsweise begleitenden Hautpflege.

Das dürfte vor allem für Männer interessant sein, die ohnehin Wert auf eine gepflegte Gesichtshaut legen und ihre Routine nicht auf Rasieren und Aftershave beschränken möchten.

Natürlich muss man dafür auch bereit sein, entsprechend viel Geld auszugeben. Selbst mit dem aktuellen Rabatt sind 453,77 Euro eine beträchtliche Summe für einen Elektrorasierer.

Der NEVO ist also weniger ein Schnäppchen für alle als vielmehr ein Premium-Angebot für alle, die ohnehin nach einem besonders umfangreichen Rasursystem suchen.

Wasserdicht: Praktisch für die tägliche Routine

Ein weiterer Vorteil ist die wasserdichte Konstruktion.

Das macht den Umgang im Badezimmer unkomplizierter und erleichtert insbesondere die Reinigung. Ein Rasierer, der regelmäßig verwendet wird, sollte schließlich nicht nur gründlich arbeiten, sondern sich danach möglichst einfach wieder sauber bekommen lassen.

Gerade bei einem Gerät dieser Preisklasse ist das wichtig. Wer mehrere hundert Euro investiert, möchte den Rasierer vermutlich über einen längeren Zeitraum verwenden und entsprechend pflegen.

Braun NEVO Rasierer Herren Elektrisch, NEVO11005C, Silber © Braun

Vom Badezimmer direkt ins Reisegepäck

Braun liefert den NEVO außerdem mit einem Reiseetui.

Das klingt neben der aufwendigen Rasiertechnik zunächst fast nebensächlich, ist bei einem Premiumgerät aber durchaus sinnvoll. Wer beruflich viel unterwegs ist oder regelmäßig verreist, möchte einen hochwertigen Rasierer schließlich nicht lose zwischen Ladekabeln und Kosmetikartikeln im Koffer transportieren.

Das Etui schützt das Gerät und sorgt dafür, dass Rasierer und Zubehör unterwegs ihren festen Platz haben.

Damit richtet sich der NEVO nicht nur an Männer, die morgens zu Hause eine umfangreiche Pflegeroutine pflegen, sondern auch an Vielreisende, die unterwegs nicht auf ihr gewohntes Grooming verzichten möchten.

Silbernes Design statt klassischem Plastik-Look

Auch optisch möchte der Braun NEVO offensichtlich zeigen, dass er nicht in der Einstiegsklasse spielt.

Die hier angebotene Variante kommt in Silber und wirkt deutlich hochwertiger als viele einfache Elektrorasierer. Das ist natürlich Geschmackssache – bei einem Gerät, das möglicherweise jeden Morgen sichtbar im Badezimmer steht, darf Design aber durchaus eine Rolle spielen.

Noch wichtiger bleibt am Ende die Handhabung. Ein guter Rasierer muss angenehm in der Hand liegen und sich problemlos über unterschiedliche Gesichtspartien führen lassen.

Gerade Kinn, Hals und Übergänge sind schließlich die Stellen, an denen sich zeigt, wie komfortabel ein Rasierer im Alltag tatsächlich ist.

4,5 von 5 Sternen – allerdings noch mit überschaubarer Bewertungsbasis

Bei Amazon erreicht der Braun NEVO derzeit 4,5 von 5 Sternen.

Allerdings sollte man die Zahl richtig einordnen: Zum Zeitpunkt des Angebots liegen 75 Bewertungen vor. Das ist deutlich weniger als bei etablierten Braun-Modellen, die bereits von Tausenden Kunden bewertet wurden.

Die bisherige Bewertung fällt damit zwar positiv aus, bietet aber noch keine so breite Erfahrungsbasis wie bei langjährig erhältlichen Bestsellern.

Amazon weist außerdem darauf hin, dass mehr als 100 Exemplare im vergangenen Monat gekauft wurden.

Der Preis ist hoch – der Rabatt aber ebenfalls

Nun zur entscheidenden Frage: Sind mehr als 450 Euro für einen Elektrorasierer nicht immer noch sehr viel Geld?

Ja.

Wer einfach nur einen zuverlässigen Elektrorasierer sucht, findet deutlich günstigere Modelle. Für diese Zielgruppe wäre es wenig sinnvoll, den NEVO allein wegen des hohen prozentualen Rabatts zu kaufen.

Anders sieht es aus, wenn Sie bewusst nach einem High-End-Rasiersystem von Braun suchen und das zusätzliche Pflegekonzept interessant finden.

Denn dann verändert der aktuelle Preis die Rechnung erheblich.

Amazon listet den Braun NEVO aktuell für 453,77 Euro statt 796,63 Euro. Damit bleiben 342,86 Euro gegenüber dem angegebenen Vergleichspreis in Ihrer Geldbörse.

Ein Rabatt von 43 Prozent ist in dieser Preisklasse schließlich nicht nur ein Unterschied von zehn oder zwanzig Euro.

Nur noch zwei auf Lager: Hier könnte sich der Preis schnell ändern

Zum Zeitpunkt des Angebots zeigt Amazon zudem den Hinweis "Nur noch 2 auf Lager" an.

Das sollte man nicht künstlich dramatisieren – Lagerbestände können sich bei Amazon jederzeit ändern und neue Ware kann nachkommen. Wer den Braun NEVO allerdings ohnehin kaufen wollte, sollte den aktuellen Bestand im Auge behalten.

Denn sowohl der Preis von 453,77 Euro als auch die Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen.

Unser Deal-Check: Luxus fürs Badezimmer – jetzt deutlich günstiger

Der Braun NEVO ist kein Elektrorasierer, den man spontan in den Warenkorb legt, weil der alte Rasierer gerade den Geist aufgegeben hat. Dafür ist er auch im Angebot zu teuer.

Seine Zielgruppe ist eine andere: Männer, die Wert auf hochwertige Grooming-Technik legen, Rasur und Hautpflege miteinander verbinden möchten und bereit sind, dafür in ein Premiumgerät zu investieren.

Genau für diese Käufer wird das aktuelle Amazon-Angebot spannend.

453,77 Euro statt 796,63 Euro bedeuten 43 Prozent Rabatt und eine Ersparnis von mehr als 340 Euro. Dazu kommen AeroTouch-Technologie, wasserdichte Konstruktion, Pflegesystem und Reiseetui.

Wer den NEVO ohnehin auf seiner Wunschliste hatte, findet damit gerade einen wesentlich attraktiveren Einstiegspreis. Und weil aktuell nur noch zwei Stück als lagernd angezeigt werden, könnte es sich lohnen, mit der Entscheidung nicht allzu lange zu warten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.