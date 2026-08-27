Apple Pencil Pro im Angebot!

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Ein iPad kann Laptop, Notizbuch und Zeichenblock in einem sein – mit dem richtigen Eingabestift wird es allerdings erst richtig interessant. Wer regelmäßig handschriftliche Notizen macht, PDFs bearbeitet, Skizzen zeichnet oder kreativ arbeitet, sollte sich deshalb den Apple Pencil Pro genauer ansehen. Aktuell bekommen Sie Apples leistungsstarken Eingabestift bei Amazon für 109,92 Euro statt der angegebenen UVP von 150,25 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 27 Prozent.

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Und hier geht es nicht einfach um einen Stift, mit dem Sie gelegentlich auf dem Display herumtippen. Der Pencil Pro besitzt einige Funktionen, die speziell beim Schreiben und Zeichnen einen spürbaren Unterschied machen können.

Vom iPad zum digitalen Notizbuch

Besonders praktisch finden wir den Apple Pencil Pro für Schule, Universität und Büro. Statt Notizbuch, Textmarker und mehrere Blöcke mitzunehmen, können Sie Vorlesungsmitschriften oder Meeting-Notizen direkt auf dem kompatiblen iPad festhalten.

Dank Druck- und Neigungssensitivität sowie pixelgenauer Präzision eignet er sich aber genauso für Zeichnungen und Illustrationen. Apple nennt außerdem eine sehr niedrige Latenz, wodurch sich das Schreiben möglichst unmittelbar anfühlen soll.

Gerade bei längeren Notizen ist das wichtig: Ein Eingabestift kann noch so viele Funktionen besitzen – wenn die digitale Tinte dem Stift sichtbar hinterherläuft, macht das Schreiben wenig Freude.

Apple Pencil Pro © Apple

Der Apple Pencil Pro kann mehr als nur schreiben

Interessant wird die Pro-Version durch ihre zusätzlichen Bedienmöglichkeiten. Drücken Sie den Stift zusammen, kann eine Werkzeugpalette eingeblendet werden, um beispielsweise zwischen Werkzeugen, Farben und Linienstärken zu wechseln. Ein integrierter haptischer Motor gibt dabei Feedback.

Hinzu kommt die sogenannte Rollbewegung: Ein Sensor erkennt, wenn Sie den Pencil drehen. Bei entsprechend unterstützten Werkzeugen können Sie dadurch etwa die Ausrichtung eines Pinsels oder Stifts verändern. Auch ein Doppeltipp zum Wechseln zwischen Werkzeugen wird unterstützt.

Das klingt zunächst nach kleinen Extras. Wenn Sie aber täglich auf dem iPad zeichnen, markieren oder gestalten, können genau solche Funktionen den Arbeitsablauf angenehmer machen.

Apple Pencil Pro © Apple

Auch für Kreative eine spannende Anschaffung

Illustrationen zeichnen, Fotos bearbeiten, ein Moodboard gestalten oder erste Entwürfe für ein Projekt skizzieren: Der Apple Pencil Pro macht aus dem iPad eine wesentlich vielseitigere Kreativfläche.

Gerade die Kombination aus Druckempfindlichkeit und Neigungserkennung ist hier spannend. Ein feiner Strich kann anders reagieren als ein kräftiger, während sich der Stift für Schattierungen entsprechend neigen lässt.

Und wenn Sie Ihren Pencil gerne einmal zwischen Sofa, Schreibtisch und Tasche verlegen, gibt es noch eine ziemlich praktische Funktion: Der Apple Pencil Pro unterstützt Apples "Wo ist?", sodass er sich bei Verlust leichter wiederfinden lässt.

109,92 Euro: Jetzt wird der Pencil Pro interessanter

Der reguläre Preis ist vermutlich der Punkt, an dem viele iPad-Besitzer bislang gezögert haben. Umso interessanter ist das aktuelle Amazon-Angebot: 109,92 Euro bei einer angegebenen Ersparnis von 27 Prozent.

Dazu kommen 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 6.200 Bewertungen sowie die Platzierung als Bestseller Nr. 1 bei den Eingabestiften auf Amazon, wie in Ihrem vorliegenden Angebot angegeben.

Für jemanden, der den Pencil lediglich zweimal im Monat für eine schnelle Unterschrift benötigt, bleiben knapp 110 Euro viel Geld. Wenn Sie Ihr iPad dagegen täglich für Uni, Schule, Beruf oder kreative Projekte verwenden, sieht die Rechnung schon anders aus.

Vor dem Kauf unbedingt die iPad-Kompatibilität prüfen

Einen wichtigen Punkt sollten Sie allerdings nicht übersehen: Der Apple Pencil Pro funktioniert nicht mit jedem iPad. Apple führt eine konkrete Liste kompatibler Modelle, darunter bestimmte Generationen von iPad Pro, iPad Air und iPad mini. Prüfen Sie deshalb vor der Bestellung die exakte Modellbezeichnung Ihres Geräts.

Passt Ihr iPad, finden wir den aktuellen Preis ausgesprochen interessant. Der Pencil Pro ist kein notwendiges Zubehör für jeden – aber für Vielschreiber, Studierende, Kreative und alle, die ihr iPad tatsächlich als digitales Arbeitsgerät nutzen, kann er eines der sinnvollsten Upgrades sein.

Und bei 109,92 Euro statt 150,25 Euro ist der Zeitpunkt für den Einstieg gerade deutlich attraktiver.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.