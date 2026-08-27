Diese Mini-Powerbank  rettet Ihnen den Tag

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3 Prozent Akku, der Zug fährt noch zwei Stunden und die einzige Steckdose im Abteil ist natürlich besetzt. Genau in solchen Momenten wird eine gute Powerbank vom netten Zubehör zum kleinen Lebensretter. Noch besser, wenn Sie nicht zusätzlich an das passende Ladekabel denken müssen.

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Genau deshalb ist die INIU 45W Power Bank mit 20.000 mAh gerade ein interessantes Amazon-Angebot. Die kompakte Powerbank besitzt ein integriertes USB-C-Kabel, unterstützt Schnellladen mit bis zu 45 Watt und kostet aktuell nur 27,43 Euro statt 33,25 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 18 Prozent.

20.000 mAh und trotzdem für unterwegs gedacht

Der größte Pluspunkt steckt bereits im Namen: 20.000 mAh Kapazität sind für eine kompakte Powerbank ordentlich. Damit ist das Modell besonders für längere Tage unterwegs, Wochenendtrips, Geschäftsreisen oder den nächsten Urlaub interessant.

INIU 45W Power Bank, Ultra Klein 20000mAh mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Smartphone morgens laden, unterwegs navigieren, fotografieren, Musik hören und abends trotzdem nicht verzweifelt nach einer Steckdose suchen: Genau dafür möchte man eine Powerbank im Rucksack haben.

Und INIU löst dabei eines der nervigsten Probleme ziemlich clever. Das USB-C-Kabel ist bereits integriert. Sie müssen also nicht jedes Mal kontrollieren, ob neben Powerbank, Reisepass und Kopfhörern auch noch das Ladekabel eingepackt wurde.

45-Watt-Schnellladen macht den Unterschied

Besonders interessant wird das Angebot durch die 45 Watt Ladeleistung. Die Powerbank ist für zahlreiche aktuelle Geräte ausgelegt und kann beispielsweise mit kompatiblen iPhones, Samsung-Galaxy-Modellen, Xiaomi-Smartphones und iPads verwendet werden.

Das macht sie vielseitiger als eine kleine Notfall-Powerbank, die ausschließlich das Smartphone langsam mit etwas zusätzlicher Energie versorgt.

Gerade wenn Sie regelmäßig mehrere mobile Geräte verwenden, ist das praktisch. Smartphone, Tablet oder andere kompatible USB-C-Geräte können unterwegs mit neuer Energie versorgt werden, ohne dass Sie ständig eine Steckdose suchen müssen.

INIU 45W Power Bank, Ultra Klein 20000mAh mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Für Flugreisen besonders interessant

Auch beim Reisen spielt das Format seine Stärken aus. Das Modell wird als flugzeuggeeignet angeboten. Wichtig: Powerbanks gehören bei Flugreisen grundsätzlich ins Handgepäck und nicht in den aufgegebenen Koffer; zusätzlich sollten Sie vor dem Abflug immer die aktuellen Vorgaben Ihrer Airline prüfen.

Damit könnte die INIU gerade für den nächsten Städtetrip ein ziemlich angenehmer Begleiter sein. Powerbank einpacken, Smartphone anschließen und weiter geht's.

Und genau hier gefällt uns die Kombination aus hoher Kapazität, integriertem Kabel und vergleichsweise kompakter Bauweise besonders gut. Sie schleppen nicht unnötig viel Zubehör mit sich herum.

INIU 45W Power Bank, Ultra Klein 20000mAh mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Amazon-Angebot: Die INIU Powerbank kostet gerade nur 27,43 Euro

Auch der Preis kann sich sehen lassen. Statt der angegebenen UVP von 33,25 Euro zahlen Sie momentan 27,43 Euro. Damit kostet die 20.000-mAh-Powerbank aktuell weniger als 30 Euro.

Das Angebot wird bei Amazon zudem als "stark nachgefragt" gekennzeichnet. Mit 4,6 von 5 Sternen aus mehr als 5.000 Bewertungen hat das Modell bereits eine beachtliche Zahl an Rezensionen gesammelt.

Für uns ist vor allem das Gesamtpaket spannend: 20.000 mAh, bis zu 45 Watt, integriertes USB-C-Kabel und ein Preis von derzeit 27,43 Euro. Wer ohnehin eine neue Powerbank für Alltag, Büro, Uni oder Reisen gesucht hat, bekommt hier viel Ausstattung für vergleichsweise wenig Geld.

Unser Shopping-Tipp für unterwegs

Eine Powerbank gehört zu diesen Dingen, die man meistens genau dann vermisst, wenn man keine dabeihat. Bei diesem Modell müssen Sie zudem nicht erst ein Kabel aus dem Rucksack fischen, bevor das Smartphone wieder Strom bekommt.

Für Pendler, Vielreisende und alle, die mit ihrem Smartphone regelmäßig durch lange Tage kommen müssen, ist die INIU 20.000-mAh-Powerbank deshalb ein praktisches Reise-Essential.

Und für aktuell 27,43 Euro statt 33,25 Euro ist das ein Angebot, bei dem wir durchaus genauer hinschauen würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.