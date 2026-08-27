Spätsommer zum Verlieben: Diese Rituals-Duftlinie lieben wir

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Noch warme Abende, sonnengeküsste Haut und gleichzeitig schon die erste Lust auf gemütliche Self-Care-Momente: Genau dieses Gefühl bringt für uns The Ritual of Karma von Rituals mit. Das Geschenkset mit Lotusblüte gibt es auch bei Amazon und wir finden: Die Duftlinie passt erstaunlich gut in diese besondere Zeit zwischen Hochsommer und Herbst.

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Es gibt Düfte, die sofort nach einer bestimmten Jahreszeit riechen. Vanille und Zimt? Weihnachten. Kokos? Urlaub. Und dann gibt es diese frischen, leicht floralen Düfte, die uns an die letzten richtig warmen Tage des Jahres erinnern.

The Ritual of Karma gehört für uns genau in diese Kategorie. Die Linie von Rituals setzt unter anderem auf Lotusblüte und hat diesen gepflegten, sommerlich-frischen Charakter, der im August und September einfach schön funktioniert.

RITUALS The Ritual of Karma Geschenkset, Lotusblüte, Klein © RITUALS

Besonders praktisch: Sie müssen dafür nicht unbedingt in eine Rituals-Filiale. Das kleine Geschenkset ist auch bei Amazon erhältlich und startet laut aktuellem Angebot bei 37,63 Euro.

Warum The Ritual of Karma für uns nach Spätsommer duftet

Im September haben wir meistens noch keine Lust auf die richtig schweren Winterdüfte. Gleichzeitig dürfen die ganz leichten Hochsommer-Produkte langsam wieder etwas reichhaltigeren Pflege-Routinen weichen.

Genau da passt Karma hinein. Lotusblüte bringt eine florale, weiche Note mit, ohne dass das Ganze sofort nach schwerem Parfum wirkt. Das macht die Linie für uns zu einem schönen Übergang zwischen den Jahreszeiten.

Nach einem langen Tag, einer späten Dusche nach dem Sport oder einem noch warmen Abend auf dem Balkon fühlt sich so ein Duft einfach richtig an. Und morgens sorgt er dafür, dass zumindest ein kleines bisschen Sommergefühl bleibt, selbst wenn die Jacke langsam wieder mit zur Arbeit muss.

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Wir mögen an solchen Sets vor allem, dass man nicht erst eine komplette neue Pflegeroutine daraus machen muss. Sie können die Produkte ganz unkompliziert in den Alltag integrieren und sich trotzdem ein bisschen dieses "Ich war gerade im Spa"-Gefühl ins Badezimmer holen.

Unser Tipp aus der Redaktion: Nehmen Sie sich am Sonntagabend bewusst ein paar Minuten mehr Zeit. Handy weg, warm duschen, Körperpflege und danach frische Bettwäsche. Klingt banal, fühlt sich Ende August oder Anfang September aber erstaunlich gut an.

Auch nach dem Urlaub gefällt uns so ein kleines Ritual. Wenn der Alltag wieder losgeht und zwischen Büro, Uni, Terminen und Haushalt plötzlich wenig vom Feriengefühl übrig bleibt, verlängert ein sommerlicher Duft die Saison zumindest ein bisschen.

RITUALS The Ritual of Karma Geschenkset, Lotusblüte, Klein © RITUALS

Auch als Geschenk eine schöne Idee

Natürlich müssen Sie das Set nicht selbst behalten. Gerade weil es bereits als Geschenkset zusammengestellt ist, eignet es sich gut, wenn Sie etwas Schönes verschenken möchten, aber Parfum zu persönlich finden.

Zum Geburtstag, als kleines Dankeschön, für die beste Freundin oder einfach als Mitbringsel: Körperpflege ist meist unkomplizierter als ein klassischer Duft und wirkt trotzdem persönlicher als der obligatorische Blumenstrauß.

Das Ritual of Karma Geschenkset wird in verschiedenen Größen angeboten. Die kleine Variante startet bei Amazon laut Angebot bei 37,63 Euro, die größeren Sets liegen entsprechend darüber. Preise können sich je nach Größe und Verfügbarkeit verändern.

Unser Tipp: Karma nicht nur im Sommer verwenden

Auch wenn wir die Duftwelt sofort mit Sommer verbinden, würden wir die Produkte im September definitiv noch nicht wegräumen. Gerade in der Übergangszeit ist dieser frische Charakter angenehm.

Wenn draußen langsam die ersten Blätter fallen, es nachmittags aber noch einmal 25 Grad werden, brauchen wir schließlich noch keinen Zimt, Amber und Weihnachtsmarkt im Badezimmer.

Karma ist für uns genau das Dazwischen: noch ein bisschen Sommer, aber schon mit Lust auf Self-Care und gemütlichere Abende zu Hause.

RITUALS The Ritual of Karma Geschenkset, Lotusblüte, Klein © RITUALS

Fazit: Ein bisschen Spätsommer fürs Badezimmer

Manchmal braucht es gar kein neues Parfum oder eine aufwendige Beauty-Routine. Ein schöner Duft beim Duschen und bei der Körperpflege reicht schon, damit sich ein gewöhnlicher Abend ein kleines bisschen besonderer anfühlt.

Und genau deshalb passt The Ritual of Karma von Rituals für uns so gut in den Spätsommer. Florale Lotusnoten, hübsche Geschenkverpackung und mehrere Größen machen das Set sowohl für die eigene Beauty-Routine als auch zum Verschenken interessant.

Wenn Sie den Sommer noch nicht ganz verabschieden möchten, könnte das genau die richtige Duftwelt für die nächsten Wochen sein.

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