Das perfekte Homeoffice-Gadget: Dieser Mini-Staubsauger überrascht

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Krümel zwischen den Tasten, Staub neben dem Monitor und nach dem Mittagessen sieht der Schreibtisch schon wieder aus, als wäre eine kleine Snack-Explosion passiert. Genau für solche Momente gibt es den Mini-Tischstaubsauger von SPORWAY. Für 12,99 Euro ist er ein kleines Homeoffice-Gadget, das zunächst nach Spielerei klingt. Wir haben uns genauer angeschaut, wie sinnvoll so ein Tischsauger im Alltag tatsächlich ist.

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Ein großer Staubsauger für ein paar Krümel auf dem Schreibtisch? Dafür steht vermutlich niemand freiwillig auf. Mit einem kleinen Tischstaubsauger sieht die Sache anders aus: einschalten, kurz über die Fläche gehen und weiterarbeiten.

Genau dieses Prinzip verfolgt der SPORWAY Tischstaubsauger. Er ist klein, kabellos und wiederaufladbar und soll neben dem Schreibtisch auch bei Tastaturen, auf dem Sofa und rund um den PC zum Einsatz kommen.

SPORWAY Tischstaubsauger Mini Tischsauger © SPORWAY

Bei Amazon kostet das weiße Modell aktuell 14,11 Euro. Dort wird es mit 4,5 von 5 Sternen bei 594 Bewertungen geführt.

Wir haben uns gefragt: Braucht man so etwas wirklich?

Zugegeben: In unserer Redaktion waren wir beim ersten Blick etwas skeptisch. Ein Staubsauger nur für den Schreibtisch klingt zunächst nach einem dieser Gadgets, die man zweimal benutzt und anschließend in der Schublade vergisst.

SPORWAY Tischstaubsauger Mini Tischsauger © SPORWAY

Im Arbeitsalltag ergibt die Idee aber durchaus Sinn. Gerade wenn Sie häufiger am Schreibtisch essen, nebenbei Kekse knabbern oder Ihr Arbeitsplatz schnell Staub sammelt, möchten Sie wahrscheinlich nicht jedes Mal den normalen Staubsauger holen.

Der kleine Sauger ist schnell griffbereit und genau für diese kleinen Verschmutzungen gedacht. Er ersetzt keinen richtigen Staubsauger, muss das aber auch gar nicht.

Besonders praktisch für Tastatur und Schreibtisch

Der interessanteste Einsatzort ist für uns die Tastatur. Zwischen und rund um die Tasten sammeln sich erstaunlich schnell Staub, Haare und Krümel.

SPORWAY Tischstaubsauger Mini Tischsauger © SPORWAY

Auch auf dem Schreibtisch selbst lässt sich das Gerät einsetzen. Nach dem Frühstück am Rechner oder einer kurzen Mittagspause können Sie kleine Krümel direkt entfernen, bevor sie irgendwann zwischen Unterlagen, Mauspad und Tastatur verschwinden.

Praktisch ist außerdem, dass der SPORWAY per USB wiederaufgeladen werden kann. Ein Kabel hängt Ihnen während der Reinigung also nicht am Gerät.

Nicht nur fürs Homeoffice

Wir würden den kleinen Sauger allerdings nicht ausschließlich auf den Arbeitsplatz beschränken. Auch auf dem Sofa, in Schubladen oder an schwer erreichbaren Stellen kann ein kompakter Handsauger praktisch sein.

Und noch ein Einsatzort fällt uns ein: das Auto. Für ein paar Krümel in der Mittelkonsole oder kleinere Verschmutzungen rund um die Ablagen ist ein Mini-Sauger deutlich schneller zur Hand als ein großes Gerät.

SPORWAY Tischstaubsauger Mini Tischsauger © SPORWAY

Unser Redaktions-Check: Funktioniert das wirklich?

Ja, solange Sie wissen, wofür Sie ihn kaufen. Wir sehen den SPORWAY vor allem als kleinen Helfer für zwischendurch und nicht als Ersatz für einen klassischen Hand- oder Bodenstaubsauger.

Bei leichten Verschmutzungen auf dem Schreibtisch ist genau die kompakte Größe sein Vorteil. Das Gerät kann einfach in der Nähe des Arbeitsplatzes liegen und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Unser Tipp: Erwarten Sie bei einem Mini-Gerät dieser Größe keine Wunder bei schweren Verschmutzungen. Für Staub, Haare und typische Schreibtischkrümel ist das Konzept deutlich sinnvoller.

SPORWAY Tischstaubsauger Mini Tischsauger © SPORWAY

Für wen lohnt sich der Mini-Tischstaubsauger?

Wenn Sie viel im Homeoffice arbeiten, am PC lernen oder generell einen aufgeräumten Schreibtisch mögen, könnte der SPORWAY eines dieser kleinen Gadgets sein, die überraschend häufig benutzt werden.

Für 14,11 Euro bleibt der Einstieg überschaubar. Vor allem für Menschen, die regelmäßig am Schreibtisch essen oder sich über Krümel rund um die Tastatur ärgern, finden wir die Idee ziemlich praktisch.

Fazit: Klein, simpel und überraschend nützlich

Manche Homeoffice-Gadgets lösen Probleme, die eigentlich niemand hat. Dieser Mini-Staubsauger löst dagegen ein ziemlich reales: den ständig leicht dreckigen Schreibtisch.

Der SPORWAY ist kompakt, wiederaufladbar und schnell zur Hand. Wer nicht jedes Mal wegen ein paar Krümeln den großen Staubsauger holen möchte, bekommt für aktuell 14,11 Euro einen unkomplizierten kleinen Helfer für Schreibtisch, Tastatur und Co.

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