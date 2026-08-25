Tierhaare auf Sofa und Kleidung? Dieser kleine Helfer ist Bestseller

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Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, kennt es: Das Sofa wurde gerade abgesaugt und fünf Minuten später liegen schon wieder Haare darauf. Besonders im Fellwechsel scheinen sie wirklich überall zu sein. Der wiederverwendbare Tierhaarentferner von BluePet soll genau dieses Alltagsproblem lösen – ganz ohne ständig neue Kleberollen kaufen zu müssen. Bei Amazon kostet das Set aktuell 18,05 Euro statt 24,99 Euro UVP. Wir haben uns genauer angesehen, warum das Gadget für Tierbesitzer ziemlich praktisch ist.

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Haustiere machen das Zuhause schöner. Die Haare auf schwarzer Kleidung, Autositzen und frisch bezogenen Sofakissen können wir allerdings nicht gebrauchen.

Natürlich kann man jedes Mal den Staubsauger holen. Für ein paar Katzenhaare auf dem Sessel oder Hundehaare auf der Jacke ist das allerdings ziemlich umständlich.

Genau für diese kleinen Einsätze ist der BluePet Tierhaarentferner gedacht. Sie fahren damit über textile Oberflächen und nehmen die losen Haare auf. Anschließend lässt sich der Helfer wiederverwenden.

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Besonders auf dem Sofa wird so etwas schnell praktisch

Das Sofa dürfte in vielen Haushalten der Endgegner für Tierhaare sein. Vor allem auf Stoffbezügen können sich kurze Haare regelrecht festsetzen.

Hier gefällt uns die Idee eines kleinen Tierhaarentferners besser, als jedes Mal den großen Staubsauger hervorzuholen. Sie können ihn einfach in einer Schublade in der Nähe aufbewahren und zwischendurch schnell über Sitzfläche und Kissen gehen.

Das Gleiche gilt für Sessel, Teppiche und andere geeignete Textiloberflächen.

Gerade wenn spontan Besuch kommt, kann das ziemlich praktisch sein. Fünf Minuten aufräumen, einmal übers Sofa gehen – und zumindest sieht das Wohnzimmer nicht mehr so aus, als hätte der Hund gerade seinen kompletten Wintermantel abgelegt.

Die Mini-Fusselrolle kommt mit

Besonders praktisch finden wir auch die Kombination mit einer kleinen Fusselrolle.

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Denn nicht jedes Tierhaarproblem wartet zu Hause auf Sie. Kurz vor dem Termin entdecken Sie Katzenhaare auf dem schwarzen Blazer oder im Auto kleben Hundehaare an den Sitzen.

Eine kompakte Variante lässt sich dafür leichter mitnehmen. Gerade Tierbesitzer wissen schließlich: Ein Outfit kann beim Verlassen des Hauses noch komplett haarfrei sein und fünf Minuten später sieht die Sache schon anders aus.

Wiederverwendbar statt ständig Kleberollen nachzukaufen

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Das ist für uns einer der größten Pluspunkte des Konzepts. Klassische Fusselrollen mit Klebepapier funktionieren zwar unkompliziert, produzieren aber bei häufiger Nutzung ständig Abfall und müssen irgendwann nachgekauft werden.

Der BluePet Tierhaarentferner ist dagegen wiederverwendbar und waschbar.

Wenn Sie täglich Tierhaare entfernen, kann genau das langfristig angenehmer sein. Kein Abziehen klebriger Papierstreifen und kein Moment, in dem ausgerechnet vor einem wichtigen Termin die letzte Rolle leer ist.

Unser Redaktions-Check: Braucht man das Gadget trotz Staubsauger?

Wir sehen einen Tierhaarentferner nicht als Ersatz für einen guten Staubsauger. Dafür sind die Aufgaben zu unterschiedlich.

Den Boden und größere Flächen würden wir weiterhin normal saugen. Seine Stärke liegt vielmehr beim schnellen Einsatz zwischendurch. Sofa, Kleidung oder Autositz sind genau die Stellen, für die man nicht unbedingt das komplette Putzprogramm starten möchte.

Unser Tipp wäre deshalb: Bewahren Sie den großen Tierhaarentferner dort auf, wo Sie ihn tatsächlich benötigen. Liegt er griffbereit beim Sofa, werden Sie ihn wahrscheinlich wesentlich häufiger benutzen, als wenn er irgendwo hinten im Putzschrank verschwindet.

Besonders interessant während des Fellwechsels

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Spätestens im Fellwechsel kann aus "ein paar Haaren" ziemlich schnell "überall Haare" werden.

Dann lohnt es sich, Polstermöbel lieber regelmäßig kurz zu bearbeiten, statt zu warten, bis sich eine dicke Schicht angesammelt hat. Das dauert meist nur wenige Minuten und hält Sofa und Sessel im Alltag deutlich ordentlicher.

Auch im Auto kann sich so ein Helfer lohnen, wenn Ihr Hund regelmäßig auf der Rückbank oder im Kofferraum mitfährt.

Für wen lohnt sich der BluePet Tierhaarentferner?

Vor allem Hunde- und Katzenbesitzer mit Stoffsofas, Teppichen oder häufig behaarter Kleidung dürften etwas damit anfangen können.

Wenn Ihr Haustier kaum haart oder Sie ohnehin jeden Tag sämtliche Flächen absaugen, ist der Nutzen natürlich kleiner. Für alle anderen ist es genau die Art von unspektakulärem Haushaltshelfer, die überraschend oft zum Einsatz kommen kann.

Aktuell kostet das Set bei Amazon 18,05 Euro statt 24,99 Euro UVP.

Fazit: Ein kleiner Helfer gegen das ewige Tierhaar-Problem

Ein Leben mit Hund oder Katze wird wahrscheinlich niemals komplett haarfrei. Das muss es auch nicht sein.

Praktisch ist nur, wenn Sie die Haare schnell loswerden können, bevor Sie morgens mit einer halben Katze am schwarzen Pullover das Haus verlassen.

Der wiederverwendbare BluePet Tierhaarentferner inklusive Mini-Fusselrolle ist dafür eine unkomplizierte Lösung für Sofa, Kleidung, Teppich und Auto. Für aktuell 18,05 Euro ist das ein kleiner Haushaltshelfer, den wir uns als Tierbesitzer durchaus griffbereit hinlegen würden.

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