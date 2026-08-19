Whirlpool unter 400 Euro: Spätsommer-Wellness im eigenen Garten!

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Die Abende werden langsam wieder kühler, die Sonne verschwindet früher hinter den Häusern und trotzdem möchte man den Sommer noch nicht ganz verabschieden. Genau jetzt beginnt für uns eigentlich die schönste Zeit für einen Whirlpool im Garten: warmes Wasser, frische Abendluft und einfach einmal nichts tun.

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Passend dazu ist der aufblasbare Arebos Whirlpool für bis zu sechs Personen derzeit im Angebot. Statt der UVP von 449,90 Euro kostet das Modell aktuell 382,41 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 15 Prozent.

Genau das Richtige für lange Spätsommerabende

Mit einem Durchmesser von 208 Zentimetern und einem Fassungsvermögen von 1.000 Litern ist der Whirlpool deutlich mehr als ein kleines Planschbecken mit warmem Wasser. Bis zu sechs Personen sollen darin Platz finden. Damit eignet er sich sowohl für einen entspannten Abend zu zweit als auch für einen kleinen Wellnessabend mit Freunden.

© Arebos

Besonders gemütlich wird es durch die 130 Massagedüsen. Sie erzeugen den typischen Bubble-Spa-Effekt und verwandeln den eigenen Garten oder die Terrasse zumindest für ein paar Stunden in eine kleine Wellnesszone.

Und gerade im Spätsommer spielt die integrierte Heizung ihre Stärke aus. Während es draußen am Abend bereits frischer wird, können Sie weiterhin im warmen Wasser sitzen. Ein Getränk daneben, ein paar Lichter im Garten und plötzlich fühlt sich ein gewöhnlicher Dienstagabend ein bisschen nach Kurzurlaub an.

Nicht nur für die letzten heißen Sommertage

Das Schöne an diesem Angebot ist deshalb auch der Zeitpunkt. Einen Pool kauft man Ende August vielleicht nicht mehr unbedingt. Ein beheizbarer Whirlpool dagegen wird gerade jetzt interessant.

Das Modell ist für den In- und Outdoor-Einsatz konzipiert und wird inklusive Abdeckung geliefert. Dadurch lässt sich der Wellnessmoment noch ein Stück weiter in die kühlere Jahreszeit verlängern, sofern Wetter, Aufstellort und Herstellerhinweise dies zulassen.

© Arebos

Unser Spätsommer-Tipp für Zuhause

Wer ohnehin schon länger mit einem eigenen Whirlpool liebäugelt, bekommt hier eine interessante Gelegenheit. 382,41 Euro statt 449,90 Euro UVP sind zwar immer noch eine Anschaffung, dafür erhalten Sie aber ein großes Modell mit Heizung, 1.000 Litern Volumen und 130 Massagedüsen.

Unser Lieblingsszenario dafür steht jedenfalls fest: ein letzter warmer Spätsommertag, am Abend wird es langsam kühl, die Gartenbeleuchtung geht an und Sie steigen nicht ins Haus, sondern ins warme Wasser.

Viel entspannter kann man den Sommer kaum ausklingen lassen.

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