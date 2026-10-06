Amazon-Deal
Garten: Dieser Mähroboter ist 24% reduziert
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.
Der Mähroboter ist aktuell als Big Prime Deal erhältlich und bringt vor allem einen Vorteil mit, den wir bei modernen Modellen besonders praktisch finden: Sie müssen kein Begrenzungskabel im Garten verlegen.
Kein Kabel, keine RTK-Antenne: So unkompliziert kann ein Mähroboter sein
Gerade die Einrichtung hat uns bei älteren Mährobotern oft abgeschreckt. Erst Begrenzungskabel verlegen, den Garten vorbereiten und im Zweifel noch einmal nachbessern – das klingt nicht unbedingt nach Zeitersparnis.
Beim Worx Vision Cloud WR306E soll genau das einfacher funktionieren. Das Modell kombiniert VSLAM mit cloudbasierter RTK-Technologie, benötigt dabei aber keine separate RTK-Antenne. Der Garten wird automatisch kartiert, sodass sich der Roboter anschließend selbstständig orientieren kann.
Dazu kommt eine KI-basierte Hinderniserkennung. Das ist im Alltag besonders interessant, wenn auf dem Rasen eben nicht immer alles perfekt aufgeräumt ist.
Für Rasenflächen bis 600 Quadratmeter
Der Worx ist für Flächen von bis zu 600 Quadratmetern ausgelegt und verfügt über einen 2WD-Antrieb. Spannend finden wir außerdem die Cut-to-Zero-Funktion, mit der möglichst nah an Rasenkanten gemäht werden kann. Denn genau die Stellen, die ein Mähroboter stehen lässt und die anschließend noch einmal von Hand bearbeitet werden müssen, können schnell nerven.
Damit richtet sich das Modell vor allem an alle, die möglichst wenig Arbeit mit der regelmäßigen Rasenpflege haben möchten.
Warum wir gerade jetzt über einen Mähroboter nachdenken würden
Anfang Oktober klingt ein Mähroboter vielleicht zunächst nicht nach der offensichtlichsten Anschaffung. Wir sehen das etwas anders: Wenn Gartengeräte beim Amazon Prime Day reduziert sind, kann es sich durchaus lohnen, bereits für die nächste Gartensaison vorzusorgen.
Statt im Frühjahr dann genau zu dem Zeitpunkt zu kaufen, an dem plötzlich alle wieder ihren Garten auf Vordermann bringen möchten, steht der neue Gartenhelfer bereits bereit.
Und seien wir ehrlich: Wenn wir nächsten Frühling zwischen "Rasen mähen" und "Kaffee auf der Terrasse trinken" wählen dürfen, wissen wir ziemlich genau, wofür wir uns entscheiden.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden