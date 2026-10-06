Garten: Dieser Mähroboter ist 24% reduziert

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Der Sommer ist vorbei und damit neigt sich auch die Gartensaison langsam dem Ende zu. Genau das kann für Schnäppchenjäger ein Vorteil sein: Gartengeräte rücken aktuell weniger in den Fokus – und beim Amazon Prime Day lassen sich spannende Angebote für die kommende Saison entdecken. Wer sich also schon jetzt auf den nächsten Frühling vorbereiten möchte, sollte einen Blick auf den Worx Vision Cloud WR306E werfen. Der Mähroboter ist aktuell im Big Prime Deal erhältlich und nimmt Ihnen künftig einen der zeitaufwendigsten Gartenjobs ab – ganz ohne Begrenzungskabel.

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Der Mähroboter ist aktuell als Big Prime Deal erhältlich und bringt vor allem einen Vorteil mit, den wir bei modernen Modellen besonders praktisch finden: Sie müssen kein Begrenzungskabel im Garten verlegen.

Kein Kabel, keine RTK-Antenne: So unkompliziert kann ein Mähroboter sein

Gerade die Einrichtung hat uns bei älteren Mährobotern oft abgeschreckt. Erst Begrenzungskabel verlegen, den Garten vorbereiten und im Zweifel noch einmal nachbessern – das klingt nicht unbedingt nach Zeitersparnis.

Beim Worx Vision Cloud WR306E soll genau das einfacher funktionieren. Das Modell kombiniert VSLAM mit cloudbasierter RTK-Technologie, benötigt dabei aber keine separate RTK-Antenne. Der Garten wird automatisch kartiert, sodass sich der Roboter anschließend selbstständig orientieren kann.

Dazu kommt eine KI-basierte Hinderniserkennung. Das ist im Alltag besonders interessant, wenn auf dem Rasen eben nicht immer alles perfekt aufgeräumt ist.

Worx Vision Cloud WR306E, 2WD Robotic Lawnmower without Boundary Cable, 600 © Worx

Für Rasenflächen bis 600 Quadratmeter

Der Worx ist für Flächen von bis zu 600 Quadratmetern ausgelegt und verfügt über einen 2WD-Antrieb. Spannend finden wir außerdem die Cut-to-Zero-Funktion, mit der möglichst nah an Rasenkanten gemäht werden kann. Denn genau die Stellen, die ein Mähroboter stehen lässt und die anschließend noch einmal von Hand bearbeitet werden müssen, können schnell nerven.

Damit richtet sich das Modell vor allem an alle, die möglichst wenig Arbeit mit der regelmäßigen Rasenpflege haben möchten.

Warum wir gerade jetzt über einen Mähroboter nachdenken würden

Anfang Oktober klingt ein Mähroboter vielleicht zunächst nicht nach der offensichtlichsten Anschaffung. Wir sehen das etwas anders: Wenn Gartengeräte beim Amazon Prime Day reduziert sind, kann es sich durchaus lohnen, bereits für die nächste Gartensaison vorzusorgen.

Statt im Frühjahr dann genau zu dem Zeitpunkt zu kaufen, an dem plötzlich alle wieder ihren Garten auf Vordermann bringen möchten, steht der neue Gartenhelfer bereits bereit.

Und seien wir ehrlich: Wenn wir nächsten Frühling zwischen "Rasen mähen" und "Kaffee auf der Terrasse trinken" wählen dürfen, wissen wir ziemlich genau, wofür wir uns entscheiden.

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