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Apple-Fans aufgepasst! Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon als Black-Friday-Deal gelistet. Wenn du schon länger mit den beliebten In-Ear-Kopfhörern liebäugelst, lohnt sich jetzt ein Blick auf das Angebot. Denn die neueste Generation bietet nicht nur starken Sound, sondern auch spannende Gesundheitsfunktionen.

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Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder gemütlich auf der Couch: Gute Kopfhörer gehören für viele längst zum Alltag. Mit den Apple AirPods Pro 3 bekommst du kabellose In-Ears, die Musikgenuss, Komfort und smarte Technik miteinander verbinden.

Bei Amazon werden die Kopfhörer aktuell als Black-Friday-Angebot beworben. Gerade bei Apple-Produkten sind solche Aktionen für viele ein guter Anlass, über ein Upgrade nachzudenken.

AirPods Pro 3: Das steckt in den Apple-Kopfhörern

Ein Highlight ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Sie reduziert störende Umgebungsgeräusche, damit du dich besser auf deine Musik, deinen Podcast oder ein Telefonat konzentrieren kannst. Besonders praktisch ist das in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Büro oder auf Reisen.

Auch klanglich haben die AirPods Pro 3 einiges zu bieten: Hochwertiger Sound und personalisiertes 3D-Audio sorgen für ein räumliches Hörerlebnis. So kannst du deine Lieblingssongs noch intensiver genießen.

© Apple

Neu und besonders interessant ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Damit können dich die Kopfhörer auch beim Training unterstützen. Zusätzlich verfügen sie über Hörgesundheitsfunktionen, darunter eine Hörhilfefunktion für geeignete Nutzer. Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen hängt von den jeweiligen Voraussetzungen und regionalen Bestimmungen ab.

Praktisch im Alltag und beim Sport

Die AirPods Pro 3 verbinden sich kabellos per Bluetooth und lassen sich besonders komfortabel mit kompatiblen Apple-Geräten verwenden. Das Ladecase wird über USB-C geladen.

Egal, ob du beim Joggen deine Playlist hörst, unterwegs telefonierst oder abends einen Film schaust: Die AirPods Pro 3 sind vielseitige Begleiter für deinen Alltag.

Jetzt den Black-Friday-Deal sichern

Wenn du dir die AirPods Pro 3 schon länger wünschst oder ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk suchst, könnte das aktuelle Amazon-Angebot interessant sein.

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