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Staubsaugen und Wischen gehören für viele zu den lästigsten Aufgaben im Haushalt. Umso praktischer, wenn moderne Geräte einen Großteil der Arbeit übernehmen. Doch was ist die bessere Wahl: ein Saugroboter, der selbstständig durch die Wohnung fährt, oder ein Wischsauger, mit dem du deine Böden in einem Durchgang reinigst?

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Zum Black Friday sind sowohl der Tineco Floor ONE i6 Stretch als auch der Roborock Qrevo S Pro bei Amazon als Angebote gelistet. Wir zeigen dir, was die beiden Geräte können und welches besser zu deinem Alltag passt.

Tineco Floor ONE i6 Stretch: Saugen und Wischen in einem Schritt

Du möchtest Krümel, Staub und verschüttete Flüssigkeiten möglichst schnell beseitigen? Dann ist der Tineco Floor ONE i6 Stretch interessant. Der kabellose Wischsauger nimmt trockenen und feuchten Schmutz auf und wischt den Boden gleichzeitig.

Mit einer Saugleistung von 20.000 Pascal und einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten eignet er sich besonders für die regelmäßige Reinigung von Hartböden.

© Tineco

Ein großer Vorteil ist sein flexibles Design: Der Tineco lässt sich um 180 Grad flach hinlegen. So erreichst du auch Bereiche unter Betten, Sofas und niedrigen Möbeln. Die beidseitige Kantenreinigung hilft dabei, Schmutz entlang von Fußleisten zu entfernen.

Praktisch ist außerdem das Anti-Haarverwicklungssystem. Nach dem Putzen unterstützt eine 85 Grad heiße Lufttrocknung die Pflege der Bürstenrolle.

Für wen lohnt er sich? Wenn du vor allem Fliesen, Laminat oder andere geeignete Hartböden hast und Verschmutzungen gezielt entfernen möchtest, ist der Tineco eine praktische Lösung.

Roborock Qrevo S Pro: Der Saugroboter übernimmt die Arbeit

Du möchtest möglichst wenig Zeit mit der Bodenreinigung verbringen? Dann könnte der Roborock Qrevo S Pro besser zu dir passen.

Der Saugroboter fährt selbstständig durch deine Wohnung, saugt Staub und Krümel auf und wischt geeignete Böden. Mit 18.500 Pascal Saugleistung bringt er ordentlich Leistung mit.

Besonders komfortabel ist seine All-in-One-Station. Sie übernimmt wichtige Pflegeaufgaben und reinigt die Wischmopps mit bis zu 75 Grad heißem Wasser. Das reduziert den Aufwand nach der Reinigung deutlich.

© Roborock

Auch ein Anti-Haarverwicklungssystem und eine Hinderniserkennung gehören zur Ausstattung. Dadurch eignet sich der Roborock besonders für Haushalte, in denen regelmäßig Haare und Staub anfallen.

Für wen lohnt er sich? Wenn du deine Böden regelmäßig reinigen lassen möchtest, während du arbeitest, kochst oder entspannst, spielt der Saugroboter seine Stärken aus.

Saugroboter oder Wischsauger: Wo liegen die Unterschiede?

Der wichtigste Unterschied ist der Arbeitsaufwand. Beim Tineco führst du das Gerät selbst über den Boden. Dafür kannst du gezielt dort reinigen, wo gerade etwas verschüttet wurde oder besonders viel Schmutz liegt.

Der Roborock arbeitet weitgehend selbstständig und ist damit ideal für die regelmäßige Bodenpflege. Allerdings können herumliegende Gegenstände oder schwer zugängliche Stellen weiterhin Handarbeit erforderlich machen.

Auch dein Bodenbelag spielt eine Rolle: Ein Wischsauger ist vor allem für geeignete Hartböden gedacht. Ein Saugroboter ist vielseitiger, wenn du unterschiedliche Bodenflächen reinigen möchtest.

Fazit: Zwei praktische Helfer für unterschiedliche Bedürfnisse

Beide Geräte können dir den Hausputz erleichtern – allerdings auf unterschiedliche Weise. Der Tineco Floor ONE i6 Stretch ist die richtige Wahl, wenn du schnell und gründlich selbst reinigen möchtest. Der Roborock Qrevo S Pro punktet dagegen mit Komfort und automatischer Reinigung.

Da beide Modelle als Black-Friday-Angebote gelistet sind, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Preise. Entscheidend ist am Ende nicht nur der Rabatt, sondern welches Gerät besser zu deinem Zuhause passt.

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