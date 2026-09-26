Erstes Skigebiet startet jetzt schon in die Saison

Hier kann man jetzt schon in Österreich Skifahren.

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Der Sommer ist gerade erst vorbei, doch auf Österreichs Gletschern steht der Winter bereits vor der Tür. Bereits am 26. September begann am Pitztaler Gletscher die neue Saison. Der Saisonstart am Kaunertaler Gletscher musste hingegen wegen hoher Temperaturen verschoben werden.

Ein großer Vorteil des Pitztaler Gletschers ist die Höhenlage. Die Wildspitzbahn führt bis auf 3.440 Meter, wo sich unter anderem das Café 3440 und eine Aussichtsplattform befinden. Die Gletschersaison soll nach derzeitiger Planung bis 2. Mai 2027 dauern. Im tiefer gelegenen Skigebiet Rifflsee beginnt der Winterbetrieb hingegen erst im Dezember.

Auch auf weiteren österreichischen Gletschern wird der Saisonstart vorbereitet. In Sölden soll der Skibetrieb auf Rettenbach- und Tiefenbachgletscher Anfang Oktober beginnen.

Am Hintertuxer Gletscher soll nach der Sommerpause ebenfalls Anfang Oktober wieder Skibetrieb möglich sein. Der Gletscher ist zwar ganzjährig für Ausflügler erreichbar, der Skibetrieb macht im Sommer jedoch Pause.