Zeitumstellung 2026: Mit diesen vier Eselsbrücken die Richtung merken

Sommerzeit oder Winterzeit? Bei der Zeitumstellung kann die Richtung schnell für Verwirrung sorgen. Vier Eselsbrücken schaffen Abhilfe.

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Ende Oktober wird wieder von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Oft ist dabei unklar, ob die Uhr vor- oder zurückgedreht wird und ob man dadurch eine Stunde gewinnt oder verliert. Vier einfache Merksätze helfen, die Richtung im Frühjahr und Herbst im Kopf zu behalten.

Gartenmöbel helfen beim Merken

Eine gängige Eselsbrücke kommt aus dem Alltag: Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor das Haus, im Winter holt man sie zurück in den Schuppen. Damit lässt sich auch die Zeitumstellung merken. Im Frühjahr werden die Uhren vorgestellt, im Winter zurückgestellt.

Das Thermometer als Hilfe

Auch das Thermometer kann als Merkhilfe dienen. Im Frühling bis in den Sommer steigen die Temperaturen. Das Plus steht für die Stunde, um die die Uhr vorgestellt wird. Zur Winterzeit fallen die Temperaturen. Das Minus symbolisiert die Stunde, um die die Uhr zurückgestellt wird.

Sommer nach vorne

Eine weitere Eselsbrücke arbeitet mit den Vokalen in den Begriffen Sommerzeit und Winterzeit: "Im S-O-mmer nach v-O-rne, im W-I-nter nach h-I-nten." Damit lässt sich merken, dass die Uhr im Sommer vorgestellt und im Winter zurückgestellt wird.

Die 2-3-2-Regel

Wer sich lieber Zahlen merkt, kann auf die 2-3-2-Regel zurückgreifen. Im Frühjahr wird die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Im Herbst geht es von 3 Uhr zurück auf 2 Uhr. Die Regel zeigt damit sowohl den Zeitpunkt als auch die Richtung der Umstellung.

Zeitumstellung auf Winterzeit: Sonntag, 25. Oktober, 03:00 Uhr

In diesem Jahr wird auf Winterzeit umgestellt. Die Uhr wird um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Damit gibt es, wie es im Volksmund heißt, eine Stunde mehr.