Jetzt wird es noch einmal sommerlich

Hochdruckeinfluss sorgt in Österreich in den kommenden Tagen für überwiegend sonniges und zunehmend warmes Herbstwetter.

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Nach einem noch etwas kühleren Freitag steigen die Temperaturen am Wochenende deutlich an. Zu Wochenbeginn sind sogar Höchstwerte von bis zu 28 Grad möglich, prognostizierte Geosphere am Donnerstag. Die Nächte bleiben hingegen frisch, lokal muss mit Bodenfrost gerechnet werden.

Am Freitag lösen sich Wolkenreste aus der Nacht sowie örtliche Frühnebelfelder in Tälern und Senken auf. Danach überwiegt sehr sonniges Wetter. Lediglich im Norden und Osten können dichtere Wolken zeitweise die Sonne verdecken, einzelne Regentropfen sind dort nicht ausgeschlossen. Der Wind weht überwiegend schwach, im Osten mäßig aus Nordwest. Nach Frühtemperaturen zwischen ein und zehn Grad werden tagsüber 14 bis 22 Grad erreicht, am wärmsten wird es im Westen.

Das Wochenende bringt verbreitet Sonnenschein. Am Samstag zeigt sich der Himmel nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder vielfach wolkenlos. Am Nachmittag ziehen höchstens einige harmlose Schleierwolken durch. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad. In der Früh liegen die Werte zwischen ein und zehn Grad, lokal ist Bodenfrost möglich.

Auch am Sonntag sonnig

Auch am Sonntag bleibt es unter Hochdruckeinfluss sonnig. Morgendliche Nebelfelder lösen sich auf, im Bergland können sich einige flache Quellwolken bilden. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen nach zwei bis elf Grad in der Früh auf 19 bis 26 Grad. Lokal kann es am Morgen erneut frostig sein.

Zu Wochenbeginn wird es noch wärmer. Am Montag bleibt der Hochdruckeinfluss in ganz Österreich wetterbestimmend. Abgesehen von lokalem Frühnebel und einzelnen Quellwolken scheint verbreitet die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem, teilweise föhnigem Wind aus Süd bis Ost werden 23 bis 27 Grad erreicht, mit leichtem Föhn sind auch höhere Werte möglich.

Am Dienstag setzt sich das sonnige und für die Jahreszeit warme Wetter fort. Quellwolken im Bergland bleiben meist harmlos, lebhafterer Ostwind ist allenfalls im Donauraum zu erwarten. Die Frühtemperaturen reichen von minus ein bis plus elf Grad. Tagsüber werden je nach Föhneinfluss 20 bis 28 Grad erreicht.