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Bauernregel: "Nebelt’s an St. Kleophas, wird der ganze Winter..."

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Der Herbst ist da: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und am Morgen liegt bereits Nebel über manchen Wiesen. Am 25. September kommt nun eine alte Bauernregel ins Spiel, die aus dem Wetter an diesem Tag auf den kommenden Winter schließen will.
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Am 25. September wird der Gedenktag des heiligen Kleophas begangen. Dazu gibt es eine Wetterweisheit, die seit Generationen überliefert wird: "Nebelt’s an St. Kleophas, wird der ganze Winter nass."

Die Bedeutung ist schnell erklärt: Zeigt sich am Kleophas-Tag dichter Nebel, soll dem Spruch zufolge ein besonders nasser Winter bevorstehen.

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So wird das Wetter in Österreich

Ob sich die Bauernregel heuer bestätigt, hängt also ganz vom Wetter am 25. September ab. In Österreich lohnt sich deshalb an diesem Tag ein genauer Blick nach draußen.

Bleibt am Morgen verbreitet Nebel liegen, würde das nach der alten Weisheit für einen nassen Winter sprechen. Löst sich der Nebel hingegen rasch auf oder bleibt er weitgehend aus, liefert der Spruch entsprechend kein Signal für einen besonders feuchten Winter.

Kann ein einzelner Tag den Winter vorhersagen?

So spannend die alte Bauernregel auch klingt: Wissenschaftlich lässt sich aus dem Wetter an einem einzigen Septembertag keine verlässliche Prognose für den gesamten Winter ableiten.

Bauernregeln entstanden aus jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Einen direkten meteorologischen Zusammenhang zwischen Nebel am 25. September und dem Wetter mehrere Monate später gibt es jedoch nicht.

Trotzdem bleibt der Kleophas-Tag für Wetterbeobachter interessant. Denn wer am 25. September aus dem Fenster schaut, kann zumindest sehen, ob die alte Regel heuer wieder für Gesprächsstoff sorgt.

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