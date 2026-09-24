Alkolenkerin wich Reh aus: Absturz in Wald

Ziemlich schnell ernüchtert ist eine junge Tirolerin, die im Rausch ein Reh zu spät gesehen hat und mit dem Auto 25 Meter abgestürzt ist.

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Tirol. Mehr als einen Bambi-Drink (Whiskey, Cola, Zitronensaft, aromatic bitters) intus hatte eine 28-jährige Seat-Lenkerin, die in der Nacht auf Donnerstag auf einer Gemeindestraße in Hart im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) von der Fahrbahn abgekommen und - sich mehrfach überschlagend - 25 Meter in einen Wald katapultiert ist.

Die Alkolenkerin war zuvor einem auf der Straße befindlichen Reh ausgewichen und hatte ein offenbar überhastetes Lenkmanöver eingeleitet. Die Österreicherin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Die 28-Jährige war gegen 5.00 Uhr auf der Panoramastraße von Fügen kommend in Richtung Osten nach Hart unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Kurz nach der Panoramastraße fuhr sie über die Gemeindestraße durch den dortigen Wald in Richtung Hambergstraße. Laut ihren Angaben musste sie dann kurz vor dem Waldspielplatz einem Wildtier - ihren Angaben zufolge einem Reh - ausweichen. Neben einer Polizeistreife und der Rettung standen unter anderem auch die Feuerwehren Hart im Zillertal und Schlitters im Einsatz.