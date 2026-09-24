Nur einmal im Jahr: Am Samstag strahlt der Maismond

Es ist nicht irgendein Vollmond: Was es damit auf sich hat.

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Am Samstag ist wieder Vollmond, und viele spüren die ersten Anzeichen für das Himmelsereignis jetzt schon: Unruhe und schlaflose Nächte kündigen den nahenden Vollmond bereits an.

September-Vollmond

Der Vollmond im September hat in vielen Kulturen eine besondere Bedeutung und einen vielsagenden Namen. So wird er gerne auch Erntemond genannt oder auch Herbstmond. Weit verbreitet ist außerdem die Bezeichnung Maismond. Dieser Name geht auf die indigenen Völker Nordamerikas zurück, da jetzt die traditionelle Erntezeit von Mais ist. In den USA wird er "Corn Moon" genannt. Neben Maismond sagt man im deutschen Sprachraum gerne auch Gersten- oder Getreidemond. Auch Kornmond oder Obstmond sind nicht ungebräuchlich.

Vollmond mit Begleitung

Für Astronomiefans ist der Herbst-Vollmond, der heuer auf den 26. September fällt, besonders spannend, weil der Mond der Erde besonders nahe ist und er daher besonders hell leuchtet und die ganze Nacht zu sehen ist. Und: Er kommt diesmal nicht alleine. Der Ringplanet Saturn folgt ihm dicht und wird mit freiem Auge erkennbar sein.

Aus heutiger Sicht dürfen Himmelsbeobachter sich auf ein ungestörtes Spektakel freuen: Die Wettervorhersage ist gut, und es ist mit einem relativ klaren Himmel zu rechnen.