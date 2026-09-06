NFL-Star Raimann vor Saison-Start mit Super-Bowl-Ansage

Am Donnerstag startet die neue NFL-Saison mit der Finale-Neuauflage zwischen den Seattle Seahawks und New England Patriots. Österreichs Football-Pionier Bernhard legt am Sonntag gegen die Baltimore Ravens los.

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Es ist wieder soweit. Während die Football-Saison in Europa zu Ende gegangen ist, startet die NFL im Mutterland USA richtig durch. Gleich in der ersten Woche gibt es jede Menge Highlights, auf die sich die Fans freuen können.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr) eröffnet traditionell der amtierende Super-Bowl-Sieger die neue Saison. Die Seattle Seahawks empfangen in der Neuauflage des Endspiels 2026 die New England Patriots. Bereits einen Tag später kommt es zur Mega-Premiere in Melbourne. Die LA Rams krachen beim ersten NFL-Spiel in Australien auf die San Francisco 49ers, ehe am Sonntag der klassische Spieltag (ab 19.00 Uhr (MESZ)) beginnt. Da wird es dann auch ernst für unseren NFL-Export Bernhard Raimann und den Indianapolis Colts.

Am Melbourne Cricket Ground feiert die NFL Australien-Premiere. © AFL Photos via Getty Images

Das Team aus Indiana trifft voll motiviert auf die Baltimore Ravens mit Superstar Lamar Jackson. Der Österreicher, der vor etwas mehr als einem Monat noch auf Wien-Besuch war, fiebert dem Saisonstart entgegen. "Wir sind als Team gut zusammengekommen." Der Österreicher wurde 2022 von Indanapolis gedraftet und zählt mittlerweile zu den besten Spielern auf seiner Position. Insgesamt absolvierte er bereits 56 Spiele in der Startformation, in denen es seine Hauptaufgabe ist, den Quarterback zu schützen.

Bernahrd Raiman bei seinem Wien-Besuch im Sommer. © APA/HANS KLAUS TECHT

Freude über Jones-Comeback

Diese Position nimmt auch heuer wieder Daniel Jones ein, der nach einer schweren Verletzung im Vorjahr wieder zurück ist. Raimann freut sich auf as Comeback: "Er hat jeden Tag mit den Physios hart gearbeitet und darum gekämpft, zurückzukommen. Das haben wir als Team alle gesehen und schätzen es extrem." Im Vorjahr waren die Colts bis zu ebenjener Verletzung auf Play-off-Kurs, danach folgte der rapide Absturz. Mit Jones als Spielmacher kehrt auch das Selbstvertrauen zurück. Raimann schickt eine Kampfansage in die Welt: "Er kann uns diese Saison zu vielen Siegen führen und auch zum Super Bowl."

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Das Spiel der Spiele findet heuer am Valentinstag, den 14. Februar 2026 in Los Angeles statt. Dort möchten neben Raimann und den Colts aber auch 31 andere Teams auflaufen. Am Weg dorthin gibt es wieder einige Highlights. Neben Melbourne feiert auch ein weiterer Ort außerhalb der USA Premiere. Im Oktober treffen die New Orleans Saints in Paris auf die Pittsburgh Steelers. Weitere Spiele der "International Games" finden heuer in Rio de Janeiro (Baltimore - Dallas), München (New England Patriots - Detroit Lions), Mexiko City (Minnesota Vikings - San Francisco 49ers), Madrid (Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons) und drei Mal in London (Indianapolis Colts - Washington Commanders, Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars, Houston Texans - Jacksonville Jaguers) statt.

Die Top-Favoriten auf den Titelgewinn am Valentinstag sind heuer vor allem die Los Angeles Rams, Buffalo Bills, Titelverteidiger Seattle Seahawks und die Baltimore Ravens. Doch in einer langen Saison kann vieles passieren, jetzt müssen die Teams erstmal ihre Hausaufgaben machen und gut in die Saison starten.