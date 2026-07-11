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9,6 Milliarden Dollar: Erzrivale kauft Super-Bowl-Sieger um Rekordsumme

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Drei Seattle Seahawks Footballhelme liegen auf Kunstrasen vor einer Sporttasche.
© Getty Images
Jetzt ist es fix: Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks hat einen neuen Besitzer.
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Die Seattle Seahawks stehen vor einem historischen Eigentümerwechsel. Wie der Verein am Samstag offiziell bestätigt, wird der amtierende Super-Bowl-Champion für die Rekordsumme von 9,6 Milliarden US-Dollar verkauft. Es handelt sich dabei um die höchste Summe eines Franchise-Unternehmens in der Geschichte der National Football League (NFL).

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Mit diesem Kaufpreis wird die bisherige Bestmarke in der NFL drastisch pulverisiert. Bereits nach dem Finale-Coup vergangenen Februar wurde bekannt, dass das Franchise nun endgültig verkauft werden soll.  Angeführt wird die neue Eigentümergruppe allerdings ausgerechnet von einem Erzrivalen.

Minderheitseigentümer der 49ers neuer Besitzer

Tech-Milliardär Vinod Khosla, der auch Minderheitseigentümer der San Francisco 49ers ist, führt die neue Eigentümergruppe an. Entsprechende Berichte von US-Medien wie Sportico und ESPN wurden mittlerweile bestätigt. Khosla übernimmt das Football-Team aus dem Nachlass des ehemaligen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen, der im Jahr 2018 verstorben ist.

Paul G. Allens Name wird im CenturyLink Field in die Ring of Honor aufgenommen.
SEATTLE, WASHINGTON - OCTOBER 03: Former Seattle Seahawks owner Paul Allen's name is inducted into Century Link Field's ring of honor prior to their game at CenturyLink Field on October 03, 2019 in Seattle, Washington. (Photo by Abbie Parr/Getty Images) © Getty Images

Der Deal muss nun noch formell von den übrigen NFL-Eigentümern abgesegnet werden, was in der Regel als reine Formsache gilt. Die Fans in Seattle hoffen, dass mit dem neuen Geldgeber im Hintergrund die sportliche Dominanz des amtierenden Champions auch in den kommenden Jahren gesichert bleibt.

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